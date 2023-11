In Granda aprono i punti di facilitazione digitale e prendono avvio gli incontri di presentazione

Prende avvio operativamente il 1° dicembre il progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri 52 Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì, grazie al finanziamento di 370 mila euro che la Regione Piemonte ha messo a disposizione in qualità di soggetto attuatore della Misura 1.7.2 (missione 1, componente 1, asse 1) del Programma nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

Venerdì 1° dicembre alle ore 11.00, presso il Movicentro a Cuneo, il Consorzio insieme all’Amministrazione comunale presenterà il primo punto di facilitazione, che sarà aperto settimanalmente il lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, a disposizione di tutti i cittadini che vogliano supporto e accompagnamento per utilizzi di tecnologia necessari per accedere a servizi online e opportunità digitali (ad esempio, effettuare una videochiamata, cambiare una password, accedere ai servizi online del proprio Comune di residenza o ai servizi digitali nazionali come l’anagrafe nazionale digitale, l’app IO o il sito dell’INPS, accedere ai servizi socio sanitari online come il fascicolo sanitario elettronico, le procedure per il cambio medico o per prenotare una visita medica, utilizzare le app scolastiche come il registro elettronico o la piattaforma per la mensa scolastica, ecc.). I cittadini vi potranno accedere liberamente o su prenotazione, contattando il numero 0171 1680375, che è anche fruibile via whatspp per una chatbot che fornisce immediatamente una serie di servizi e informazioni di primo livello (ad esempio sullo SPID e le modalità per accedervi, la prenotazione di un biglietto del treno o di uno spettacolo, gestione di una casella pec o accesso al portale INAD, ecc.).

Dalla settimana del 4 dicembre, oltre al punto del Movicentro, saranno attivi tutti gli altri punti di facilitazione, che saranno aperti secondo il seguente calendario, con la presenza di operatori qualificati del partner tecnico “Uscire Insieme – Age Italia APS”, riconoscibili per le divise personalizzate con i loghi del progetto:

SEDE LOCALI INDIRIZZO ORARI Comune di Cuneo Palazzo Comunale vicino anagrafe Via Roma, 28 Martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 Movicentro Piazzale della Libertà, 16 Lunedi dalle 9.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 Circolo ACLI Madonna delle Grazie, Via Cappa 1 Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 Servizio sociale territoriale Cerialdo, Via San Pio 16 Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Borgo San Dalmazzo Palazzo Comunale Via Roma, 74 Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì dalle 14.00 alle 17.00 Comune di Boves Palazzo Comunale Piazza Italia, 64 Sabato dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Peveragno Palazzo Comunale, Serenella, Centro Polifunzionale Piazza P.Toselli 15 Martedì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Beinette Palazzo comunale sportello AS Via Vittorio Veneto, 9 Lunedi dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Castelletto S. Palazzo Comunale Via Municipio, 1 Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Margarita Palazzo Comunale Via della Vittoria, 10 Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Morozzo Palazzo Comunale Via Bongiovanni, 4 Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Caraglio Palazzo Comunale Piazza Giolitti 5 (piano terra) Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Dronero Sportello del Cittadino Via Giolitti, 49 (piano terra) Giovedì dalle 14.00 alle 17.00 Comune di Busca Palazzo Comunale Via Cavour, 28 Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Centallo Palazzo Comunale Via Francesco Crispi, 11 Lunedi dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Demonte Palazzo Comunale o ufficio as Via Martiri e Caduti per la Libertà, 13 Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Robilante Palazzo Comunale Piazza Regina Margherita, 27 Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 Comune di Mondovì Palazzo Comunale C.so Statuto, 15 Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì dalle 9.00 alle 12.00

Oltre all’incontro del 1° dicembre, sono inoltre stati organizzati una serie di incontri di presentazione del nuovo servizio, nei diversi territori, a cui sono invitati tutti i cittadini interessati e durante i quali saranno presenti i facilitatori digitali per fornire supporto a chi volesse già ricevere informazioni puntuali rispetto ad esigenze specifiche. Il calendario degli incontri è il seguente:

Cuneo venerdì 1 dicembre 11:00 Movicentro - Piazzale Libertà 16, Cuneo Morozzo lunedì 4 dicembre 16:30 Sala consiglio - Via Bongiovanni 4, Morozzo Busca martedì 5 dicembre 18:00 Spazio Incontri Santa Maria - Piazza Santa Maria, Busca Peveragno mercoledì 6 dicembre 18:00 Biblioteca comunale - Via Vittorio Bersezio n. 22, Peveragno Robilante giovedì 7 dicembre 18:00 Salone della Confraternita - Piazza Michele Olivero, Robilante Cuneo frazione lunedì 11 dicembre 18:00 Circolo ACLI - Via Cappa 1 - Madonna delle Grazie, Cuneo Borgo S Dalmazzo martedì 12 dicembre 18:00 Sala di Piazza della Meridiana - Via Don Orione 9/A, Borgo S. Dalmazzo Margarita mercoledì 13 dicembre 18:00 Sala Ex Ambulatori - Via Fontane 1, Margarita Demonte giovedì 14 dicembre 18:00 Salone comunale - via Martiri caduti 13, Demonte Beinette venerdì 15 dicembre 18:00 Sala Olivetti - Parco Gauberti, Beinette Mondovi sabato 16 dicembre 10:30 Sala comunale Luigi Scimè - Corso Statuto 11/D, Mondovi' Castelletto Stura lunedì 18 dicembre 18:00 Sala consigliare - Via Municipio n. 1, Castelletto Stura Cuneo martedì 19 dicembre 10:30 Androne anagrafe Palazzo comunale - Via Roma 28, Cuneo Dronero mercoledì 20 dicembre 18:00 Sala Polifunzionale Milli Chegai - Via IV Novembre 9, Dronero Boves giovedì 21 dicembre 18:00 Sala consiglio - Piazza Italia 64, Boves Caraglio mercoledì 27 dicembre 18:00 Sala riunioni - Via Ferrini, Caraglio Centallo venerdì 29 dicembre 18:00 Sala della Mappa - Via Maria Isoardo 30, Centallo

“Siamo molto contenti di poter dare avvio al servizio, che siamo certi fornirà un supporto fondamentale a tantissime persone del nostro territorio, di tutte le età e per esigenze molto eterogenee – commentano dal Consorzio Socio Assistenziale. Il servizio che stiamo costruendo è frutto di un grande lavoro di squadra, con la Regione Piemonte, i Comuni del nostro territorio a cominciare dal Comune di Cuneo e dal Comune di Mondovì, e il partner tecnico Uscire insieme che ha individuato e formato i facilitatori. I numeri di beneficiari da raggiungere sono importanti, ma abbiamo in mente molte attività diversificate per intercettarli e supportarli”.

“L’assessore all’innovazione del Comune di Cuneo, Andrea Girard, è stato sin dall’inizio particolarmente vicino a questo progetto, nell’ottica di facilitare la diffusione dei servizi digitali della pubblica amministrazione, anche attraverso la cooperazione con enti e associazioni del territorio.”