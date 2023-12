Elezioni Rsu alla Michelin di Cuneo, la Cgil primo sindacato di stabilimento

Dal 27 novembre al 1 dicembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSU all'interno dello stabilimento Michelin di Ronchi.

Hanno votato 2008 persone su 2382 aventi diritto, 20 schede bianche, 34 nulle.



"1113 preferenze sono andate alla Filctem CGIL - si legge nella nota della Cgil - che rimane di gran lunga l’ Organizzazione Sindacale più votata con il 56,9%, la Uiltec Uil ha ottenuto 439 voti pari al 22,3%, la Femca Cisl ha ottenuto 357 voti pari al 18,5% e infine l’Ugl Chimici con 45 voti validi pari al 2,3%"

"La Segreteria Provinciale e il coordinatore Nazionale FILCTEM CGIL - è il commento post elezione - ringraziano in primo luogo tutte le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che hanno accordato alla FILCTEM; una affermazione così netta aumenta la responsabilità delle delegate e dei delegati a operare con serietà, efficacia e costanza nell’interesse di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento."

"Non c’è dubbio - continua la nota - che questo risultato premia l' impegno ed il lavoro profuso in questi anni dai rappresentanti Filctem sia nell'esecutivo che nella RSU, nell'affrontare i problemi che di volta in volta si sono presentati e incoraggia i vecchi e i nuovi RSU a proseguire con la stessa dedizione nel compito a loro affidato dai Lavoratori."

"In un mondo del lavoro - conlude la nota del sindacato di via Coppino - in continuo cambiamento, in un contesto che evolve rapidamente è necessario trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di flessibilità in un mercato delle gomme sempre più difficile e concorrenziale per la salvaguardia dei livelli occupazionali unita alla tutela dei diritti normativi ed economici delle persone che contribuiscono a realizzare gli obiettivi che la multinazionale assegna a tutta la S.A.M.I.."