Un mese di Illuminatale a Cuneo [VIDEO]

Un primo assaggio c'è stato sabato pomeriggio al Rondò dei Talenti di Cuneo quando Confartigianato ha donato un albero di Natale alto cinque metri al polo educativo realizzato dalla Fondazione CRC.

Una piccola anteprima di quello che sarà Illuminatale a Cuneo: un mese di eventi dall'8 dicembre al 7 gennaio per vivere con gioia e in comunità l'atmosfera delle feste. Saranno tantissimi gli appuntamenti in programma: mercatini, parate luminose, Babbo Run, spettacoli e presepe gigante.

Per visionare il programma clicca qui: https://www.cuneoilluminata.eu/programma

Illuminatale è tra gli imperdibili appuntamenti delle Festività che sono stati presentati presso il Salone Polivalente A La Sousta di Peveragno nei giorni scorsi dall'Atl del Cuneese.

Guarda l'intervista video a Gabriella Giordano del Comitato Cuneo Illuminata e all'assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis: