Addio a Mario Tomatis, il pasticciere dei biscotti di Pamparato "Lisbona Tomatis"

Un pilastro per la famiglia e per l'azienda che dal 1925 non ha mai lasciato il piccolo comune di Pamparato.

Si è spento all'età di 87 anni, il signor Mario Tomatis, pasticciere dei noti biscotti di meliga che si possono trovare nei migliori bar, imbustati uno ad uno, o nelle tipiche confezioni dal colore blu.

Con la moglie, Beatrice Lisbona "Lena", figlia di Guglielmo Lisbona, fondatore di quello che oggi il noto biscottificio, ha dato il via al grande successo dei "biscotti di Pamparato", che sono approdati dapprima nei rinomati caffé torinesi e poi, a poco a poco, ben oltre i confini della Granda.

Una ricetta semplice e antica, custode della tradizione locale, nel rispetto delle materie prime e dell'artigianalità, che si è innovata ma non è mai cambiata nelle sue caratteristiche.

"Un grave lutto per la nostra comunità - commenta il sindaco di Pamparato, Franco Borgna - "Mario con la sua passione, la sua originalità e il suo lavoro ha contribuito a portare lustro non solo a Pamparato, ma all'intera provincia, facendo conoscere la paste di meliga in tutto il mondo".

Oggi a portare avanti l'azienda sono la figlia Anna Maria e la nipote Elena, che tramandano la passione di famiglia per l'artigianalità.

I funerali saranno celebrati questa mattina, martedì 5 dicembre alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Biagio di Pamparato.