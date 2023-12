Fondazione CRC porta la mostra su Lotto e Tibaldi nei piccoli Comuni della provincia di Cuneo

Per far conoscere il progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperto fino a domenica 17 marzo presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo, Fondazione CRC ha organizzato un ciclo di incontri nei centri di aggregazione e piccoli centri della provincia di Cuneo denominato “In viaggio con Lotto e Tibaldi”.

Con l’obiettivo di coinvolgere anche i cittadini più distanti dal capoluogo nella mostra su Lotto e Tibaldi che si tiene a Cuneo, gli appuntamenti si svolgeranno nei Comuni di Cortemilia, Chiusa Pesio, Valdieri, Rittana, Frabosa Sottana, Ormea, Monesiglio, Bosia e Roddi.

Alla maniera dei cattedratici ambulanti che nell’800 percorrevano le campagne del Cuneese, biblioteche, cinema, saloni parrocchiali apriranno le porte a Francesca di Paolo, la guida itinerante che presenterà l’opera e il percorso di vita dei due artisti protagonisti della mostra.

I partecipanti potranno così anche accumulare un bagaglio di conoscenze in più, utili a godere pienamente di una successiva visita all’esposizione. A questo fine, Fondazione CRC metterà gratuitamente a disposizione dei Comuni partecipanti un bus per la visita guidata alla mostra in San Francesco.

La prenotazione è consigliata su Eventbrite.it. I prossimi appuntamenti saranno martedì 12 dicembre 2023, alle 17.30, a Valdieri presso il Salone Incontri del Parco Alpi Marittime (Piazza Regina Elena); mercoledì 13 dicembre 2023, alle 17.30, a Rittana presso il Centro Incontri (piazza Galimberti, 7); giovedì 14 dicembre 2023, alle 17.30, a Frabosa Sottana presso la Sala Consigliare del Comune di Frabosa Sottana, Palazzo Municipale (Via IV Novembre n. 12) e venerdì 15 dicembre 2023, alle 17.30, a Ormea presso il Nuovo Cinema (piazza San Martino).