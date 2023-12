Chiesa cuneese in lutto per la morte di don Gianni Riberi, vicario generale della Diocesi dal 2001 al 2017

Chiesa cuneese in lutto per la scomparsa di don Giovanni Battista Riberi, avvenuta oggi, venerdì 8 dicembre, all'età di 73 anni.

A darne conto la Diocesi. Nato a Savigliano il 4 marzo 1950 – lo ricorda –, presbitero incardinato nella Diocesi di Cuneo-Fossano, già vicario generale della Diocesi di Cuneo dal 2001 al 2017, il prelato fu per lungo tempo parroco a Boves, poi a Entracque, Castelletto Stura e Montanera.

La camera ardente sarà allestita, a partire dalle ore 9 di domenica 10 dicembre presso l’Aula Magna del Vescovado nuovo di Cuneo (via Amedeo Rossi, 28). Le veglie di preghiera si terranno domani, sabato 9 dicembre, alle ore 18.30, presso la chiesa parrocchiale Maria Vergine Incoronata di Castelletto Stura, e domenica 10 dicembre, alle ore 18 presso il Vescovado nuovo di Cuneo. Le esequie verranno celebrate nella Cattedrale di Cuneo lunedì 11 dicembre alle ore 14.30.

Diverse le testimonianze che in queste celebrano il ricordo di don Gianni. Tra queste l'Amministrazione comunale di Valdieri, che descrive il religioso come "un vero innovatore, che ha dedicato la sua vita agli altri, a insegnare i valori della vita ai giovani, ad aiutare i più deboli, i meno abbienti, gli ultimi e soprattutto gli anziani", rivolgendogli "un caro saluto e un estimabile grazie".

Gratitudine condivisa anche dal sindaco di Boves Maurizio Paoletti ("Ciao Don Gianni, grazie per quello che hai fatto per la comunità bovesana") e dal collega di Castelletto Stura Alessandro Dacomo: "Ciao don Gianni, un grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità e per le parrocchie Ri.Ca.Mo (Riforano, Castelletto e Montanera)".