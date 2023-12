Intervento dei vigili del fuoco sulla provinciale 7 all'altezzza di Verduno nella mattinata di oggi 9 dicembre.

Un mezzo della nettezza urbana è finito fuori strada, in un canale, all'altezza di una rotonda in direzione di Bra. I due uomini a bordo sono riusciti ad uscire e a salire sul tettuccio del mezzo in attesa dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco. Nel corso della mattinata è previsto il recupero del veicolo.