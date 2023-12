La rinascita di Cortemilia: dalla Fiera nazionale della Nocciola con 10.000 visitatori alle nuove opere pubbliche

Gli anni, a volte, sono un po' come dei percorsi indecifrabili. In alcuni momenti ci possono essere degli ostacoli, delle curve a gomito, in altri frangenti ci si può godere il panorama e il rettilineo. Il 2023 per Cortemilia è stato caratterizzato e influenzato dalla terribile grandinata del 6 luglio. Più 850.000 euro di danni solo riferendosi a beni comunali e più di 800 domande di risarcimenti da parte dei privati.

Un evento negativo che, però, ha dato alla cittadinanza la forza di compattarsi e di guardare avanti. Spiega il primo cittadino Roberto Bodrito. "Solo nei giorni scorsi la Regione ha chiesto un'integrazione alla documentazione per i danni alle autovetture. Lo leggiamo come un buon segno, vuol dire che le pratiche stanno andando avanti e speriamo che a breve, sia i privati che il Comune possano avere dei risarcimenti".

L'estate ha fatto rima con la Fiera Nazionale della Nocciola, che grazie al vario programma tra degustazioni, presentazioni e concerti di livello, ha saputo richiamare oltre 10.000 visitatori. "Il successo della manifestazione si misura anche dalla fiducia di chi ci sostiene, dalle fondazioni bancarie agli sponsor privati che ci hanno permesso serenamente di allestire un'offerta varia e internazionale che ha aumentato l'interesse su Cortemilia e sulla Fiera. Basta leggere qualche dato: abbiamo avuto 250.000 visualizzazioni sui social, 3,7 milioni di persone hanno letto articoli sulla Fiera e oltre 50.000 che ne hanno consultato il programma", aggiunge il primo cittadino.

Nel bilancio dell’anno si deve parlare anche della programmazione e della realizzazione di importanti opere pubbliche. "Mi piace citare il nuovo micronido, i cui 16 posti sono stati occupati in pochi giorni. Stiamo ultimando due fondamentali interventi sul ponte comunale e su quello provinciale, che miglioreranno la viabilità e risolveranno criticità legate alla sicurezza. Nei prossimi mesi termineremo i lavori della piscina, che rappresenta una risorsa per il territorio. Stiamo già lavorando per garantire una gestione che sappia unire programmazione ed equilibrio".