"Verso il presepe": passeggiata culturale itinerante alla scoperta dei presepi artistici di Cuneo con letture teatrali e zabaione finale

La festa più attesa dell'anno si avvicina facendo riaffiorare i ricordi, i momenti speciali e le esperienze che compongono la storia di ognuno di noi. Tante storie da raccontare quanti sono i luoghi che meritano di essere conosciuti, valorizzati, salvati: uno straordinario patrimonio di arte, architettura e paesaggio che si unisce al patrimonio immateriale unico e originale di racconti custoditi da ognuno di loro.



Per questo, nell’ambito di “illuminatale 2023” e in occasione degli 800 anni dalla nascita del primo presepe della storia, i volontari della Delegazione FAI di Cuneo, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani di Cuneo, propongono una passeggiata culturale itinerante alla scoperta di alcuni presepi artistici allestiti nelle chiese della città vestita a festa, esempi di arte popolare che raccontano una storia universale e trasmettono un messaggio di pace rivolto a tutti.

A partire dal banco FAI allestito in via Roma, nei pressi del Duomo, i giovani narratori faranno scoprire alcuni angoli caratteristici della città, le loro curiosità e la loro storia insieme ad un attore che darà voce alle pagine natalizie più emozionanti e tradizionali, facendo tappa nella Cattedrale di S. Maria del Bosco dove è allestita la grande scenografia presepiale in stile palestinese creata dal maestro presepista Salvatore Vento, con figure in creta alte 60 cm. provenienti da Palermo, create dall’artista internazionale Angela Tripi (collezione privata). Proseguendo nelle vie laterali del centro storico si attraverserà piazza Boves, contrada Mondovì, piazza teatro Toselli per giungere nella Chiesa di Sant’Ambrogio dove è allestito il maestoso presepe di scuola napoletana che richiama la simbologia settecentesca tipica di questo stile, in cui la cura dei dettagli, arricchiti da moltissimi accessori scenici, lo rendono un unicum da ammirare, in una scenografia allestita dall’artista napoletano Aniello Gaudino. La passeggiata terminerà quindi in piazzetta Audifreddi, fra le scenografie luminose contemporanee ispirate alla natività per tornare nei pressi del banco FAI e gustare un caldo e gustoso zabaione.

E per Natale perché non scegliere di fare un piccolo dono dal grande valore, come uno dei golosi prodotti provenienti dai beni FAI italiani? Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 i volontari della Delegazione FAI di Cuneo saranno presenti al banco allestito nel mercatino natalizio (nei pressi del Duomo) per una raccolta fondi: con piccolo contributo si potranno trovare le marmellate di agrumi, provenienti direttamente dal giardino della Kolymbethra, nella valle dei templi di Agrigento, il sale aromatizzato alle erbe prodotto dalle saline Conti Vecchi di Cagliari, le tavolette di cioccolato con scorzette di arancia provenienti da Modica e, naturalmente, la tessera FAI per regalarsi, o regalare alle persone care, un anno di esperienze uniche fra arte e storia, sostenendo il Fondo per l’Ambiente Italiano nella sua campagna di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e naturalistico dell’Italia. Sarà un regalo di valore sia per chi lo fa, sia per chi lo riceverà, offrendo tante emozioni a chi condivide l’amore per la storia, l’arte e la natura.

Con il patrocinio di: Comune di Cuneo

In collaborazione con: Gruppo FAI Giovani di Cuneo

Con il contributo di: Fondazione CRC.

Sabato 16 dicembre. Partenza ore 15:30 da banco FAI nei pressi del Duomo

Contributo suggerito a partire da €.10,00 – Iscritti FAI €.8,00

Possibilità di iscriversi al FAI in loco (tessera FAI) e usufruire da subito dei vantaggi.

Si suggerisce la prenotazione sul portale: faiprenotazioni.fondoambiente.it

I posti prenotati consentono di organizzare al meglio le visite.

È comunque possibile accedere alla visita senza prenotazione, con priorità agli iscritti FAI.

Banco FAI: raccolta fondi con proposte di prodotti provenienti dai beni FAI

Mercatino natalizio via Roma (nei pressi del Duomo) | ore 10:30-12:30 e 14:00-18:00

