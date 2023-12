Anas sarà al Tenda per la manifestazione di protesta dei commercianti

Alla manifestazione indetta da Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo per lunedì 18 dicembre alle 13.30 saranno presenti anche rappresentanti di Anas e il commissario straordinario per i lavori di realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda ing. Nicola Prisco.

La partecipazione all’iniziativa rappresenta un momento di confronto con le imprese del territorio e di aggiornamento sullo stato e avanzamento degli interventi.



La presenza del Commissario conferma il lavoro di sinergia e collaborazione con il territorio svolto da Anas sin dall’avvio del cantiere, comunicando nelle sedi interessate sia le problematiche, sia gli aspetti relativi al prosieguo degli interventi.



Anas è consapevole delle richieste del territorio e dell’importanza dell’opera e lavora con il massimo impegno per garantire continuità al cantiere dove attualmente sono operativi circa 160 operai oltre al personale di servizio.

I lavori sono concentrati nel completamento del rivestimento e dell’arco rovescio della nuova galleria e nelle aree lato Francia dove l’impresa incaricata sta eseguendo gli interventi finalizzati alla deviazione del tunnel in corrispondenza dell’imbocco e alla costruzione del nuovo ponte di scavalco sul vallone della Cà.

In merito all’impegno per agevolare e soddisfare le esigenze del territorio locale, si fa presente che anche quest’anno Anas a partire da giovedì 7 dicembre 2023 e fino al 31 marzo 2024 consente il transito delle autovetture e degli autobus lungo il tratto di statale 20 compreso tra il km 107 (località Bragard incrocio per Limonetto) e il km 108,500 (in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale che scende dalla località Quota 1400) in direzione di Limone Piemonte.

Il tratto, prossimo all’imbocco del tunnel di Tenda, è chiuso al traffico dalla tempesta Alex di ottobre 2020. Tale provvedimento è stato emesso per andare incontro alle richieste del territorio in occasione dell’apertura della stagione turistica invernale e delle festività natalizie.