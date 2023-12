Tante iniziative in programma per Natale a Sommariva del Bosco

Natale alle porte anche al paese 'Porta del Roero'.

Al teatro 'Bongioanni' di Sommariva del Bosco venerdì 15 dicembre alle ore 21 la Wito Orchestra si esibirà in concerto con ospiti il coro InCanto.

Sabato 16 dicembre presso il teatro 'Bongioanni' presentazione del numero 20 della rivista curata dall’associazione Ripa Nemoris “Sommariva del Bosco: un paese ci vuole” con ospite il chitarrista Beppe Gambetta.

Saranno questi gli eventi introduttivi ad una settimana pre-natalizia ricca di eventi organizzati dal Comune e dall’Ente Fiera&Manifestazioni.

Nel Paese di Fiaba e dei Mieli rari domenica 17 dicembre si terrà infatti il 'Mercatino di Natale e …' con apertura alle ore 10 in piazza Seyssel e via Monte Grappa.

La giornata proseguirà con l’arrivo di Babbo Natale, la raccolta delle letterine, le votazioni del concorso 'Presepe in vetrina', l’esibizione alle ore 15 della banda folkloristica 'La Vigoneisa' e l’angolo dei balocchi in piazza Roma.

Sempre dalle 15 spettacolo per famiglie 'Chi ha rapito Babbo Natale' e giochi per adulti e piccini costruiti in legno a disposizione, per divertirsi insieme.

Al termine cioccolata calda e panettone offerti dai commercianti sommarivesi.

Nella chiesa della S.S. Trinità situata in uno dei 4 cantoni che compongono Sommariva, cioè il cantone del Rio, sarà possibile visitare il bellissimo presepe con i seguenti orari 9.30/12 – 14.30/18.

Nella parrocchia Santi Giacomo e Filippo Apostoli alle ore 10 SS Messa con benedizione dei bambinelli: si possono portare le statuette di Gesù Bambino da collocare nel presepe di casa.

La Novena proseguirà per tutta la settimana nella chiesa dei Battuti Neri, con le celebrazioni alle ore 18 di ogni giorno fino alla SS Messa di Vigilia nella chiesa parrocchiale di domenica 24 dicembre alla stessa ora.

SS. Messa della Notte alle 23.55 con panettone e cioccolata calda al termine offerta dal gruppo giovani dell’oratorio.