Al Toselli di CUneo arriva "L'amore ai tempi del com'era" con L'Ora Canonica

Una nuova proposta dell’Ora Canonica con la formazione composta da Filippo Bessone frontman, Claudio Dadone alla chitarra, Edoardo Dadone al basso, Enrico Dadone alla batteria e Joe Vacchetta tromba e tastiere. Appuntamento giovedì 4 gennaio 2024 al Teatro Toselli di Cuneo alle ore 21.



"A Claudio Dadone - spiega Bessone - l’arduo compito di musicare ed arrangiare tutti i brani di questo spettacolo: lo si chiude ermeticamente nel suo studio e quando lo si libera, con lui emergono tutte le meraviglie che riesce a fare. Uno spettacolo che racconterà l’amore in tutte le sue sfumature, con un’attenzione particolare a quel mondo dei nostri nonni che di amore si intendevano alla loro maniera. Una serata ricca di musica, canzoni e racconti, in un clima rilassante, ma introspettivo allo stesso tempo."



"Una sorta di teatro canzone alla Gaber, - spiegano Filippo Bessone dell'Ora Canonica - fruibile da tutti, grandi e piccini, mai banale, mai ineducato, ha nei suoi intenti un’etica morale e intellettuale che lo distingue in modo elegante da altre proposte che non ci somigliano e sono più della nostra età. Osservo la Langa e la gente di queste colline da quaranta anni, conosco bene le sfumature dei langhetti e come la pensano e provo a raccontarli alla mia maniera."



Biglietti online sul sito www.promocuneo.it



Info: Promocuneo - Tel. 0171 698 388 – 333 4984128 -



e-mail: promocuneo@tin.it