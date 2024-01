È arrivata la Befana nella Granda: ecco come festeggiarla nel fine settimana

Befane in Musica a Limone Piemonte, a Mondovì Mercante in Fiera e, meteo permettendo, mongolfiere in volo, la Befana arriverà anche a Pontechianale, Notte dei Lumini a Celle Macra, un presepe per la pace a Pianvignale, Journ di Réi a Coumboscuro, Befana del Vigile a Cuneo, musei aperti anche per i bambini, musica, spettacoli e tanto altro: questi sono alcuni dei tanti appuntamenti in programma per sabato 6, giorno dell’Epifania, e domenica 7 gennaio.



Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Limone Piemonte nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio appuntamento da non perdere con le “Befane in musica”, un pomeriggio di animazione per bambini e famiglie. A partire dalle 16.30 le vie del centro storico si animeranno con le note e le canzoni degli artisti della street band Prismabanda e il Magic Bus, e, a tutti i bimbi, saranno distribuiti dolcetti e gadget.

Sempre sabato è in programma un'escursione al Colle Arpiola con la guida Monica Dalmasso. Un percorso panoramico lungo il versante più soleggiato del Monte Vecchio, l’altura che domina l’abitato di Limone. Fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Info: www.facebook.com/limonepiemonte



Con l’arrivo dell’Epifania Pian Munè, Paesana, ha pensato ai più piccini con un appuntamento dedicato a loro. Sabato 6 gennaio torna Barbaluc il cantastorie, a raccontare la storia della Befana delle vallate piemontesi. Inizio alle 14, al parco giochi del Rifugio Pian Munè (in caso di meteo inclemente, il tutto avrà luogo all’interno rifugio). La partecipazione è gratuita, la merenda costa 4 euro. I Rifugi in questi giorni delle vacanze natalizie sono aperti tutti i giorni anche a cena.

Info: www.pianmune.it, aggiornamenti www.facebook.com/PianMune



A Mondovì, con “Natale nell’aria” appuntamento fino al 7 gennaio con il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania. Se le condizioni meteo lo consentiranno, trenta mongolfiere, coloratissime e dalle forme più incredibili, voleranno nei cieli della città. Si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra. Correlati alla manifestazione ci saranno momenti musicali presso l’area decolli, voli vincolati per bambini, gonfiaggio serale delle mongolfiere con musica “Night glow”, stand gastronomici nel centro del rione di Mondovì Breo e tanto altro.

Info, programma completo e aggiornamenti: www.facebook.com/aeroclubmondovi

In questo fine settimana nel rione storico, in piazza Maggiore, ci sarà “Re Mercante”, suggestivo hand-made market dell’Epifania. Tante le arti in esposizione: dai ceramisti agli illustratori, complementi d’arredo, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, giocattoli, cosmetici solidi, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. Saranno aperti i musei cittadini ed è in corso nell’ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”.

Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria



Sabato 6 gennaio torna a Pontechianale l’evento per famiglie e bambini “La Befana viene a Ponte”. La giornata prevede giochi, attrazioni e spettacoli fin dal mattino. Il ritrovo è fissato alle 10 alla base delle piste di Pineta Nord, per la gara di bob, con animazioni, premi e tè caldo per tutti i partecipanti. Si riprenderà nel pomeriggio, a partire dalle 14, con una serie di appuntamenti curati da Agenzia Acca: la Befana Smemorina, che passerà il pomeriggio con i bimbi proponendo musica e balletti, e il laboratorio “Vola con la Befana”, un momento creativo dedicato alla costruzione di un aquilone “magico”. La giornata terminerà con la merenda e l’omaggio di una calza della Befana a tutti i partecipanti offerta dalla Pro Loco di Pontechianale.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018



La “Notte dei lumini”, che si svolgerà a Celle Macra sabato 6 gennaio, è un evento dove cultura, musica e leggenda si incontreranno tra “Masche e Sarvanot”. ll programma prevede musiche occitane lungo gli antichi passaggi della borgata Chiotto illuminata unicamente da oltre 600 lumini, accompagnate dai racconti della cultura alpina del paese, dai saperi millenari alle fantastiche leggende locali di masche e sarván. Lungo il percorso non mancheranno panettone e vin brulè. Strada facendo si potrà incontrare la Befana che consegnerà un dono a tutti i bambini (dare conferma dei partecipanti). La partenza è prevista alle 18 dalla piazza di borgata Chiesa. Il rientro a borgata Chiesa per la cena è previsto per le 20.30. La prenotazione per la cena è obbligatoria.

Info: www.facebook.com/cellemacra



Sabato 6 gennaio appuntamento con il “Journ di Réi 2024”, a Coumboscuro, il Centre Prouvençal L’annata provenzale riparte con la nuova produzione “Ressoun – echi di uomini e montagne”, una creazione multimediale dai testi di Samuel Beckett e Sergio Arneodo, con al centro l’azione teatrale affiancata da immagini ed inserti video, passaggi recitativi e musicali. L’evento si svolgerà alle 15 nella chiesa parrocchiale di S. Lucio de Coumboscuro. Entrata libera, sino ad esaurimento posti. Info: www.facebook.com/coumboscurocentreprouvencal, prenotazioni: info@coumboscuro.org



A Pradleves sabato 6 gennaio alle 15.00, alla pista di pattinaggio, anche la Befana farà la sua comparsa con dolcetti per tutti i bambini presenti. Info: www.facebook.com/pattinaggiopradleves



Appuntamento anche quest'anno in Piazza Galimberti a Cuneo la "Befana del vigile", un pomeriggio dedicato all’educazione stradale per bambini e ragazzi, a cura della Polizia locale di Cuneo. Sabato 6 gennaio, dalle 14 alle 18, verrà allestito sulla piazza un percorso che i ragazzi potranno eseguire con moto elettriche e biciclette, per imparare sul campo le corrette regole di sicurezza stradale. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con gadget e merenda offerti dagli sponsor. L'evento è gratuito e i fondi raccolti verranno devoluti all'associazione Voglia di Crescere, realtà che opera all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata



Torna nella frazione di Pianvignale, Frabosa Sottana, il “Presepe per la Pace” che avrà il compito di proseguire una tradizione nata nel 1983 nel suggestivo borgo, da molti paragonato a una piccola Betlemme sulla collina. Un’unica giornata, il 6 gennaio, che inizierà alle 10 e si concluderà con la messa dell’Epifania delle 17, animata dal coro di voci bianche della parrocchia. Un presepe per la pace con i bambini e i loro disegni, la Sacra Famiglia e i Re Magi, nella cornice di tanti Antichi Mestieri. Un’Epifania che sarà anche golosa grazie alle Pro Loco ospiti di Pianfei e Torre Mondovì che, insieme alla polenta preparata dagli Alpini, cucineranno carne alla brace e serviranno cupeta e torta di castagne. Info: www.facebook.com/PresepeViventePianvignale



Fino a domenica 7 gennaio ad Alba è in corso la 16° edizione delle Notti della Natività. Le storiche vie centrali albesi ospitano affascinanti installazioni luminose e magici allestimenti. Altre attrazioni sono il presepe tradizionale, il trenino di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, Babbo Natale con mamma Natale, gli Elfi e la Renna Rudolf. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba. Sabato dalle 15 alle 18 al Museo dei Piccoli è in programma Speciale Epifania, giochi e attività creative per i bambini dai 6 agli 11 anni. un pomeriggio di giochi e laboratori creativi alla scoperta delle scienze naturali. Le attività avranno come argomento i fossili e il mare e consentiranno ai piccoli partecipanti di imparare divertendosi. Costo 1€ a bambino con merenda inclusa; prenotazione obbligatoria. Domenica alle 16, sempre al Museo Civico, ci sarà la visita guidata ai depositi sotterranei. Un’ esperta del museo guiderà i visitatori alla scoperta di reperti archeologici che per ragioni di conservazione, spazio e ricerca non possono essere esposti negli spazi museali. La visita continuerà alla Città Invisibile, sito archeologico posto sotto piazza Risorgimento. Qui si avrà la possibilità di osservare ciò che rimane del passato romano e medievale della città, tra resti del foro di Alba Pompeia e le imponenti strutture delle case torri-medievali. Info: www.comune.alba.cn.it/it, prenotazioni: museo@comune.alba.cn.it



L'Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, si prepara a far incontrare la Befana con grandi e bambini. Sabato 6 gennaio, dalle 15.30 alle 18 presso il palatenda di Sportgente Via Ballerini a Bra, si passerà un pomeriggio in allegria con il trucca bimbi, magia, racconta storie, giocolieri e canzoni di Natale, in collaborazione con il gruppo giovani della Croce Rossa. Prevista inoltre la merenda a base di dolcetti, cioccolata calda e tè.

Ingresso gratuito, prenotare la presenza. Sarà presente una simpatica Befana che distribuirà sorprese, abbracci e doni. Info: www.avisbra.it/la-befana-avis-vien-di-giorno



Sabato 6 gennaio alle 14.30 e alle 16.30 il Museo del Giocattolo di Bra organizza il laboratorio “Al museo con la Befana”. In questa giornata speciale la Befana in persona, ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei giocattoli appartenenti alla collezione Michele Chiesa. Al termine della visita, bambini e adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero. Il costo di partecipazione al laboratorio è di 5 € per ogni bambino. Prenotazione obbligatoria. Info: www.museidibra.it



A Savigliano il Múses – Accademia Europea delle Essenze ha pensato a un laboratorio creativo per i più piccoli dedicato alle calze della Befana. Domenica 7 gennaio alle 15.30 appuntamento con “È arrivata la Befana con una calza carica di …”. La Befana, stanca della sua lunga nottata di consegne, si fermerà proprio a Savigliano per ritemprarsi, giocare con le essenze odorose e recuperare energie. Ma non solo: anche per insegnare ai bambini a trasformare le loro semplici calze in calze profumate, molto più invitanti per lasciarvi dolcetti e golosità! Erbe aromatiche, fiori e spezie aiuteranno i partecipanti in questo compito, così che l’anziana signora possa apprezzarle e premiarle con doni sempre più numerosi e allettanti. Info: www.facebook.com/musesaccademia

Sempre a Savigliano, nel fine settimana dell’Epifania il Museo Ferroviario Piemontese propone corse speciali su un trenino trainato dalle locomotive a vapore Decauville “Bathala” tipo 020T250 e DuCroo&Braun tipo “Mallet” in scala 1:3, realizzate dal modellista Marco Schizzerotto che sarà presente e potrà rispondere alle curiosità del pubblico. Oltre alle corsette sul trenino a vapore, sono previste le consuete visite guidate, la draisina (pulmino su rotaia) e i plastici funzionanti. Aperto sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per prenotazioni www.ticket.it/musei/evento/museo-ferroviario.aspx



In Valle Stura nel fine settimana sono in calendario interessanti esperienze.

Sabato 6 gennaio alle 10.30 a Demonte è prevista una visita con guida escursionistica alla scoperta del Forte della Consolata. Sul terrazzo roccioso detto “il Podio” sorgeva la fortificazione: costruito alla moderna da Carlo Emanuele I, nel 1590; venne rinforzato nel corso del ‘600 con moderne fortificazioni bastionate all’italiana. Sempre a Demonte è possibile partecipare alla visita guidata a Palazzo Borelli in programma domenica 7 gennaio alle 15.30 su prenotazione. Il palazzo Seicentesco è il luogo simbolo della storia di Demonte e allo spazio Lalla Romano, scrittrice e pittrice originaria del paese. Info e prenotazioni: www.vallesturaexperience.it/prodotto/visita-guidata-a-palazzo-borelli-demonte

Domenica ci sarà anche la Ciaspolata dell’Epifania: insieme a una guida escursionistica si può fare una speciale ciaspolata per scoprire l'antichissima storia de 'l Erc' di Aisone. A seguire aperitivo presso il Bar Centro Fondo Aisone, da dove si partirà alle 10. Info e prenotazioni: portadivalle@vallesturaexperience.it e www.facebook.com/vallesturaexperience



A Prato Nevoso, Frabosa Sottana, appuntamento con lo sci notturno sabato 6 gennaio e festa dell’Epifania dalle 10 al Prato Nevoso Village con giochi, risate e divertimento sulla neve insieme al lupacchiotto Asso, mascotte del parco. Info: www.facebook.com/PratoNevoso e www.facebook.com/pratonevosovillage

Ad Artesina, sabato e domenica dalle 10 appuntamento con “La Piazza in… musica!”, intrattenimento musicale. Alle 12 sabato è in programma “Arriva la…Befana!”, baby dance con Pinky e la Befana. Info: www.facebook.com/Artesina



La Festo dou Tarluc propone numerosi appuntamenti e momenti aggregativi e di comunità nei territori dei tre comuni dell’Alta Valle Stura, Sambuco, Pietraporzio e Argentera fino all’Epifania. Come ogni anno il 6 gennaio si festeggia il Tarluc con l'antichissima tradizione della tosatura della pecora "floucà", la pecora con i "fiocchi", ovvero la Sambucana più̀ bella e mansueta del gregge, alla quale vengono lasciati ciuffi di lana sulla schiena con l’intento di renderla la più̀ appariscente del gregge. Appuntamento sabato dalle 14 in borgata Pontebernardo per festeggiare insieme il fenomeno dei due soli. Sempre sabato alle 15 a Pontebernardo, è possibile partecipare al laboratorio di feltro creativo con Romina Dogliani, all’inaugurazione dell’opera collettiva “La piana della Crau”, arazzo in feltro di lana sambucana e alla merenda con “anhel de bia”, vin brulé e tisane alle erbe locali. Alle 21 a Pietraporzio, alla Crusà è in programma “Lou Bal dou Tarluc”, ballo occitano con Passacarriera “En Dui”: Dino Tron & Manuel Lerda, con la partecipazione di Fabrizio Carletto al basso e Adriano Rovere alla chitarra. Attività gratuite su prenotazione anche scrivendo a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it. Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/ecomuseopastorizia



A Saluzzo sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la Biblioteca Storica aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città, con visite guidate gratuite a cadenza oraria. In essa sono conservati i fondi originari della biblioteca: la collezione dei volumi stampati da Giambattista Bodoni donata dal tipografo-artista alla propria città natale, i manoscritti di Silvio Pellico, i fondi dei primi donatori: Costa, Laugeri, Ollivero, Verrone ed altri, collezioni di grande prestigio per la storia della medicina e della cultura. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo

Sempre a Saluzzo, nel giorno dell’Epifania e domenica 7 gennaio le visite guidate del pomeriggio alla Castiglia prevedono una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità legate alla lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Le visite si concluderanno al Ristorante La Castiglia per gustare il panettone artigianale accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparati dallo chef Luca Banchio. Le visite guidate partiranno alle 15.30 e 16.30 dalla biglietteria della Castiglia. Le visite saranno a numero chiuso, prenotazioni anche scrivendo a: musa@itur.it.

Sempre alla Castiglia, da non perdere la mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” esposizione fotografica allestita negli spazi della Castiglia fino al 25 febbraio. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo



A Fontanelle di Boves la proloco dei Santi Coronati propone “Quat pass fra sentè e casine”, una passeggiata gastronomica per domenica 7 gennaio alle 13.30, una passeggiata amatoriale nei dintorni di Fontanelle con visita, mungitura e degustazioni in cascina. Il programma prevede il ritrovo alle ore 13,30 di fronte al Santuario di Fontanelle. Prima tappa Dau Marghè cascina Dalmasso a Mellana. Visita, mungitura tradizionale e break dolce. Seconda tappa Cascina Dutto a Boves. Visita, mungitura moderna e merenda rustica. Rientro a Fontanelle presso il Salone Parrocchiale per il gran finale dalle 18.30. Il menu prevede polenta e ragù, minestrone di trippe e buon vino. Info: www.comune.boves.cn.it



A Busca domenica 7 gennaio, chi acquisterà il biglietto della mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” a Casa Francotto potrà proseguire la giornata effettuando la visita guidata “Busca sotterranea”. La partenza è prevista per le 14.30 da Casa Francotto. La visita, dalla durata di un’ora con prenotazione obbligatoria, si svolgerà con l’accompagnamento di una guida. La mostra “L’altra metà – La donna nell’arte” sarà aperta in questo fine settimana nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.facebook.com/comunedibusca

Musica e spettacoli

Sabato 6 gennaio alle 17 nel Teatro Comunale di Castagnito andrà in scena “La storia di Clara e del Principe Schiaccianoci", spettacolo fatto di parole, note e danza, adatto a tutta la famiglia e liberamente tratto dal balletto “Lo schiaccianoci” di P. I. Tchaikovskij. L'ideatrice dello spettacolo, la pianista Hilary Bassi e la danzatrice Giulia Ferrando porteranno grandi e piccini nell'incantato Regno dei Dolci, per vivere insieme l'atmosfera magica della fiaba in musica natalizia più famosa di tutti i tempi. Ingresso a offerta libera. Necessaria la prenotazione scrivendo a asso.santacecilia@gmail.com. Info: www.facebook.com/AssociazioneCulturaleSantaCecilia



Sabato la chiesa parrocchiale di San Biagio, nel comune di Pamparato, ospiterà il concerto dell’Epifania con la Corale Villanovese diretta da Romina Ambrogio. L'evento, a ingresso libero, avrà inizio alle 16.30 e anticiperà il ritorno del "Festival dei Saraceni".

A Diano d'Alba sabato 6 gennaio alle 21 nella chiesa di San Giovanni Battista andrà in scena "Note e voci a Diano d'Alba", concerto di opera-pop. Presenterà Claudio Calorio, tenore Diego Giordana, soprano Romina Gianoglio, chitarra Marlon Adriano, fisarmonica Federico Ferrato. Ospite della serata, la cantautrice Serena Orlandi. Ingresso gratuito.

Sabato 6 gennaio alle 16.30, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, ci sarà lo spettacolo teatrale per grandi e piccini "Malefici": com’erano da bambini i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? Testo di Dario Vergassola, con i Muffins. Regia di Lucia Messina. Ingresso unico: € 6,00. Com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? Un inedito Vergassola drammaturgo svela l’arcano. Adatto a bambini da 5 anni in su. I protagonisti sono la Regina cattiva, il Gran visir, La strega del Mare e il Lupo delle fiabe. Tutti personaggi che si rifanno all’immaginario collettivo dei cattivi più celebri delle fiabe. Info: www.facebook.com/UfficioTuristico.Savigliano



I Nomadi saranno protagonisti del concerto del 6 gennaio alle 21.15 al Palasport di Cuneo. Un viaggio attraverso le loro canzoni intramontabili, che hanno toccato il cuore di generazioni con testi profondi e melodie coinvolgenti. I Nomadi sono una delle band più amate e influenti della scena musicale italiana, e questa è la vostra occasione di vederli dal vivo a Cuneo. Biglietti online o presso la biglietteria del Palazzetto. Info: www.bellerofonte.org



Fino al 7 gennaio a Cuneo in Piazza della Costituzione ritorna il circo di Babbo Natale più famoso del mondo con la partecipazione di grandi artisti, Babbo Natale, i suoi Elfi e i personaggi più amati dai bambini. All’interno dell’area si trova la bellissima casetta di Babbo Natale.

Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



Domenica 7 gennaio al Teatro Sociale di Alba dalle 16.30 andrà in scena lo spettacolo “La notte dei regali”, spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione dove il personaggio Gastaldo racconta ai suoi piccoli ascoltatori storie mitiche del nord Europa fino alla Sicilia, passando dal centro Italia fino alla suggestione biblica. Info: www.teatroalba.it/wp-content/uploads/2023/10/Teatro-Alba-2023-2024-Rassegna-Famiglie-a-Teatro.pdf



Verrà dedicato alla memoria della compianta Alessandra Rosso, pianista scomparsa nel maggio scorso, il concerto di inizio anno in programma al Santuario degli Angeli di Cuneo domenica 7 gennaio alle 17.30. L'ingresso è libero e prevede musiche del repertorio classico e tradizionale religioso eseguito con voci e strumenti dei suoi amici musicisti di una vita.

Il Santuario degli Angeli di Cuneo ha visto più volte protagonista Alessandra coi suoi concerti dedicati all'associazione "Kairune" sia come solista che in duo o trio con l'amico violoncellista Stefano Pellegrino, la cantante Cristina Villani e la violinista Marianna Brondello.



Domenica 7 gennaio alle 17.30 al teatro Toselli di Cuneo la compagnia Teatro del Buratto porterà in scena lo spettacolo "A metà strada", storia di Giraffa e Pinguino.

In un posto molto caldo e molto lontano vive una giraffa che non sa sedersi e deve stare sempre in piedi. Le piace camminare, mangiare foglie e cantare, però non conosce nessuno e si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura dall’altra parte del mondo che la riceverà. Fortunatamente la lettera arriva ad un nuovo amico, un Pinguino “inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”. Età consigliata dai 4 anni. I biglietti saranno acquistabili al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx. Sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio