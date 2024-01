Nuovo ospedale Cuneo, Tranchida porta in Regione l'analisi dell'advisor sul partenariato pubblico-privato

Nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio, il direttore generale Livio Tranchida ha incontrato i tecnici della Regione per consegnare la documentazione relativa all’analisi effettuata sulla proposta di progettazione e costruzione, mediante Partenariato Pubblico Privato (PPP), del nuovo ospedale di Cuneo, revisionata dal proponente INC S.p.A. di Torino e trasmessa lo scorso 24 novembre.



Durante l’incontro, il direttore generale ha illustrato la proposta progettuale e gli esiti delle valutazioni espresse dall’advisor SDA Bocconi di Milano, oltreché dal Gruppo tecnico dell’Ausl Romagna per gli aspetti clinico-gestionali e dal Gruppo di lavoro interno all’Azienda per gli aspetti tecnici generali.



Nei prossimi giorni proseguirà l’interlocuzione con il proponente in vista della convocazione della conferenza preliminare dei servizi, prevista nelle prossime settimane, come da cronoprogramma.



«Le risultanze delle analisi effettuate dagli advisor e dal Gruppo di lavoro interaziendale sulla proposta di PPP – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – testimoniano la validità e la solidità della proposta progettuale pervenuta. Quello di oggi rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione del nuovo Ospedale di Cuneo, un importante lavoro svolto per il quale ringrazio la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, che nel rispetto del cronoprogramma dovrà condurre all’avvio di un cantiere fondamentale per tutto il nostro territorio».