Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un’autovettura con impianto Gpl che ha preso fuoco lungo la Provinciale 663 in territorio di Casalgrasso. Il fatto nelle vicinanze della rotatoria posta all’ingresso del paese, a poca distanza dal negozio Ria Ricambi auto. A quanto si apprende le fiamme avrebbero interessato il veicolo senza fortunatamente provocare feriti.