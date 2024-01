Ad Alba gatti in passerella per l'International Cat Show

Ciakndolls Terence & Pearlbrits Pearly Pearl è la coppia reale felina del Comune Città di Alba, incoronata dai giudici durante l’esposizione Gatti di Razza International Cat Show organizzata da AFeF Associazioni Feline Federate tra sabato 13 e domenica 14 gennaio.

Il re è un fantastico ragdoll occhi azzurri con un pelo semilungo blue point bicolour di proprietà di Ombretta Romanin, la regina è una meravigliosa gatta di razza British Shorthair dal pelo corto colour cream di proprietà di Gorky Manuel Vivanco Olivera. I due gatti, campioni assoluti di bellezza, entrambi cuccioli, hanno sbaragliato la concorrenza che ha visto la partecipazione tra sabato e domenica di oltre 240 felini incantando i giudici internazionali: dalla Francia Pascal Pobe, dalla Germania Andreas Kretschmer-K e dall'Italia Antonello Bardella e Stefania Sironi.

Le vere star di questo evento sono stati i felini delle razze più pregiate, campioni europei e campioni del mondo, che si sono contesi premi, titoli, coppe e coccarde; ai giudici l'arduo compito di scegliere gli esemplari migliori tra tanti partecipanti ad un livello di standard altissimo per bellezza, carattere e patrimonio genetico.

Il Best General di domenica proveniente dalla Svizzera è stato vinto dal gatto Giardino delle Favole Britney superbo esemplare di Higland fold di color black tortie silver tabby blotched bicolour di proprietà di Roberta Marletta, che si è scontrato con il king di Alba Best General di sabato.

Il Best Supremo del week end è Ciakndolls Terence cucciolone di 9 mesi già King Alba.

Dietro a ogni gatto di razza campione in expo, ad ogni vittoria c'è tanto impegno ed un grande lavoro di selezione attuato dagli allevatori: anni di studio, viaggi all'estero (le expo ed i migliori esemplari per la riproduzione non sempre si trovano in Italia) e infinita passione per i felini.

L'esposizione che ha visto una grandissima affluenza di pubblico, non è stato solo un concorso di bellezza ma anche l'occasione per sensibilizzare i visitatori sul tema del benessere felino e in generale del rispetto per gli animali, compagni di vita che meritano cure ed affetto anche quando non sono campioni sotto i riflettori delle expo.

«I gatti, prima di essere campioni in expo, devono essere campioni nel nostro cuore e in casa nella quotidianità della vita - afferma Marina Ferrari, presidente di AFef - conquistare la fiducia e l'affetto di un gatto ti permette di entrare nell'universo felino e scoprire tutte le gioie che un gatto può ricambiare, godendone dei benefici, un gatto in casa riduce lo stress e aiuta a vivere meglio».

Prezioso anche il contributo del Comune di Alba che concedendo il patrocinio all'iniziativa ha dimostrato una grande sensibilità riguardo agli animali e degli sponsor che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione tra cui l'azienda ItalianWay Giuntini che sostiene le iniziative di AFeF.

AFeF esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto grazie ai visitatori, agli espositori ed al lavoro dei propri soci, ringrazia la città di Alba e vi dà appuntamento alla prossima edizione!