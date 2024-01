Anas ha riaperto al traffico la Statale 21 chiusa a Moiola a causa di incidenti

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.44. Riaperte al traffico Ss 20 Dir/A e Ss21

La Statale 20 Dir/A “Nuova Bovesana” è riaperta al traffico in seguito all’incidente a Borgo San Dalmazzo.

Nuovamente ripristinata la circolazione anche sulla Statale 21 “della Maddalena” a Moiola dove il fenomeno del gelicidio ha causato l’intraversamento di alcuni mezzi pesanti. È in corso lo smaltimento del traffico lungo il tratto.

Il personale Anas è al lavoro sulle tratte interessate dal fenomeno meteorologico che si registra anche sulla Statale 28 “del Colle di Nava” all’altezza di Ponte di Nava/Cantarana, sempre in provincia di Cuneo. Anas raccomanda prudenza alla guida.

***

Un altro incidente in questa mattinata che sta facendo registrare un gran numero di incidenti sulle strade del Cuneese, a causa delle piogge congelantesi, fenomeno meglio conosciuto come gelicidio.

E' momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 21 “Della Maddalena” al km 11,300 in località Pianetto tra Moiola e Festiona. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli.

Al momento la circolazione è bloccata e sono state annullate tutte le corse dei pullman.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.