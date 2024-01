"Verso il Polo – I Laboratori" da febbraio a Busca

In parallelo a Verso Il Polo - Festival, arriva Verso il Polo – I Laboratori: da febbraio ad aprile, incontri e laboratori con scrittori, illustratori, designer e fotografi per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

“Prosegue il percorso di accompagnamento verso l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola – dicono il sindaco, Marco Gallo e l’assessore all’Istruzione, Lucia Rosso, che segue l’iniziativa - e si arricchisce di un nuovo filone dedicato ai ragazzi dalle scuole, dall’Infanzia alla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Si tratta di una serie di appuntamenti imperdibili, pensati per le diverse fasce di età e curati da creativi d’eccezione: l’illustratore Marco Somà, Premio Andersen come miglior illustratore nel 2019, la scrittrice Alessandra Tabaro, lo scrittore Davide Longo, il designer Franco Giolitti e il fotografo Raffaele Romano”.

Verso Il Polo_ I Laboratori è promosso dal Comune di Busca in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Carducci" e grazie al sostegno della Fondazione CRC.

PROGRAMMA VERSO IL POLO- I LABORATORI

Tutti gli incontri si terranno presso Spazio Incontri Porta Santa Maria.

Max 25 partecipanti per laboratorio

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.

Telefonare al 0171.948621 MAR- MER-GIO, ore 15-18.30.





SAB 3 FEBBRAIO

ORE 10

Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia

IL MOMENTO PERFETTO

Scoiattolo non ha un minuto da perdere. Ha ricevuto una lettera importantissima e deve arrivare a destinazione il prima possibile. Durante il tragitto, però, incontrerà molti amici del bosco che hanno bisogno del suo aiuto. Eppure ha tanta fretta...che fare?

Laboratorio creativo con l’illustratore Marco Somà, Premio Andersen come Miglior illustratore nel 2019.





MER 21 FEBBRAIO

ORE 15/16.30

Ragazzi di 3^ e 4^ Scuola Primaria

ORE 17-18.30

Ragazzi di 1^e 2^ Scuola Secondaria di primo grado

L’EMOZIONARIO DI VITÓRIA VELLUNO

come creare un diario delle emozioni.

Vitória Velluno è una ragazza di quindici anni un po’ impacciata, che si trova ad affrontare il terzo anno delle superiori in una scuola molto particolare: la Schuman di Firenze, un istituto nato per insegnare agli alunni sovrannaturali molte cose sul mondo degli umani, come i comportamenti da tenere in società e la gestione delle emozioni.

Accompagnati dalla scrittrice Alessandra Tabaro i ragazzi, lavorando in piccoli gruppi, realizzeranno un emozionario e scopriranno i primi capitoli del libro: Vitória Velluno e la Stanza delle emozioni.

I bambini delle elementari daranno vita al diario delle emozioni, un vero e proprio manufatto arricchito con immagini e disegni creati da loro. Ai ragazzi delle medie sarà invece proposto un percorso di scrittura, intitolato “Le emozioni in personaggi”, sempre sullo sfondo di temi e personaggi incontrati nel libro.





SAB 16 MARZO

H 16

Ragazzi di 5^ Scuola Primaria.

MER 27 MARZO e MER 3 APRILE

ORE 16.00

Ragazzi di 3^ Scuola Secondaria di primo grado.

LA SCUOLA NON A SCUOLA

Un progetto esclusivo per i ragazzi di 3^ Scuola Secondaria di primo grado.

Accompagnati dal designer Franco Giolitti e dal fotografo Raffaele Romano i ragazzi racconteranno, in modo insolito, i loro tre anni passati nei moduli provvisori per permettere la realizzazione del nuovo polo scolastico cittadino





LUN 8 APRILE

H 16.45

Ragazzi di 1^ Scuola Secondaria di primo grado.

MONTAGNA SI SCRIVE IN STAMPATELLO

Ridere con la montagna non solo è possibile, ma si deve, specie se si è bambine e bambini. E noi lo faremo, seguendo i primi passi tra i monti del piccolo Davide, protagonista della storia Montagna si scrive stampatello. E dopo aver riso con lui, giocheremo un po' con i suoni, gli oggetti e le storie legate alla montagna, in un piccolo laboratorio creativo di parole e immaginazione.

Laboratorio con lo scrittore Davide Longo.





SAB 20 APRILE

ORE 10

Bambini di 1^ e 2^ Scuola Primaria.

IL MOMENTO PERFETTO

Il Signor Piccione a chi consegnerà la felicità in barattolo?

Guidati dall’illustratore, i bambini daranno forma a una pagina del libro. Per fare questo i bimbi dovranno pescare da due barattoli della felicità un paio di bigliettini.

Laboratorio creativo con l’illustratore Marco Somà, Premio Andersen come miglior illustratore nel 2019.