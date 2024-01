Lunapark Saluzzo, il divertimento ai piedi del Monviso

Dal 2 al 13 febbraio, piazza XX Settembre a Saluzzo ospiterà il tradizionale luna park, un'oasi di divertimento per grandi e piccini.

Per l'occasione, il luna park proporrà un'ampia scelta di giostre e attrazioni per tutti i gusti, per vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Per i più coraggiosi, ci sono le montagne russe, le attrazioni adrenaliniche che regalano emozioni forti. Per chi preferisce qualcosa di più tranquillo, ci sono le giostre a catene, come il brucomela, il mulino o la giostra dei bimbi. E per i più piccoli, ci sono le attrazioni dedicate, come i gonfiabili e gli autoscontri. Non mancano, poi, le attrazioni da provare in coppia o in famiglia, come la casa stregata e molto altro.

E per chi ha voglia di mangiare qualcosa di buono, ci sono i chioschi e i punti di ristoro presenti all'interno del luna park.

Martedì 13 febbraio, ultimo giorno di apertura, grande giornata di sconti

Per salutare il Lunapark Saluzzo, martedì 13 febbraio è prevista una giornata di sconti dal 20 al 50% su tutte le attrazioni.

Un'occasione imperdibile per divertirsi e risparmiare!