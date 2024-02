Inps, on line l’assistente digitale “intelligente” per l’Assegno Unico Universale

È on line sul sito INPS l’Assistente digitale per ogni informazione sull’Assegno Unico e Universale.

Dotato di intelligenza artificiale di tipo generativo, l’Assistente comprende il linguaggio naturale ed è in grado di personalizzare la conversazione, rispondendo logicamente alle richieste rese nel corso dell’interazione.

Inoltre, grazie ad un processo di apprendimento continuo, i cittadini, utilizzando il servizio, contribuiscono ad allenare il sistema perché renda risposte di qualità sempre maggiore. l colloquio e i relativi dati sono protetti secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti che possono accedere al servizio dalla scheda dedicata Assegno Unico Universale.

L’Assistente virtuale intelligente si iscrive nel percorso intrapreso dall’Istituto per utilizzare l’IA allo scopo di migliorare la qualità dei servizi, la user experience e l’efficienza e l’impatto delle prestazioni in termini di soddisfazione dell’utenza. Per maggiori dettagli è possibile leggere il messaggio n. 640 del 12.02.2024