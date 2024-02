Tre artisti del monregalese alla conquista di Genova! Le opere di Angela Greco, Emilio Danaro e Basilio Buzzanca al salone Arte Fiera Genova 2024

A sinistra l'opera di Angela Greco, in alto a destra il dipinto di Emilio Danaro, in basso la scultura di Basilio Buzzanca

Pioggia di consensi per tre artisti del monregalese, che nello scorso week-end hanno esposto le loro opere a Genova, in occasione della XVIII edizione di “Arte Fiera Genova 2024 - Mostra Mercato d'Arte Moderna e contemporanea”. Parliamo degli artisti Angela Greco, Emilio Danaro e Basilio Buzzanca.

I tre artisti cuneesi, insieme ad altri 30 colleghi provenienti da tutta l’Italia e dall’estero, hanno potuto esporre le proprie opere d’arte, raccogliendo numerosi apprezzamenti per le loro realizzazioni. Opere che sono state spiegate e raccontate dall’esperto storico e critico d’arte internazionale, la dottoressa Mattea Micello. Ma scopriamo chi sono i tre artisti cuneesi e i tratti caratteristici dell’espressività artistica racchiusa nelle opere esposte a Genova:

Angela Greco, 58 anni, originaria di Mondovì, vive e lavora da diversi anni a Villanova Mondovì. E’ una Pittrice che porta le essenze dell'anima, figure sinuose maschili e femminili che vanno alla ricerca dell'altro, non per il mero toccare, ma per riconoscere nell'altro un noi in un spazio sempre diverso di forme tecniche e profondità, dove utilizza tutti gli elementi pittorici per creare all'occhio e anche al tatto del fruitore sempre nuove sensazioni ed emozioni.

Emilio Danaro nasce ad Alba 64 anni fa, ma ormai da molti anni vive e risiede a Villanova Mondovì. E’ un pittore con visione nuova e rinnovata delle langhe. I colori caldi e vivaci introducono in un continuo movimento di luci e ombre, che rimandano ad un viaggio tra i "tornanti" della vita.

Basilio Buzzanca: 60 anni, siciliano di origine, ma da oltre un quarantennio residente a Lesegno. E’ uno scultore, lavora su supporti lignei di varietà diverse, utilizza la tecnica basso mezzo, alto rilievo e tutto tondo. Nelle sue opere vi è la fierezza degli animali che scolpisce e la bellezza della donna, alla quale non mancano mai le scarpe, una particolarità costante in tutte le sue opere.

I tre artisti cuneesi hanno avuto la possibilità, grazie alla presenza della dott.ssa Mattea Micello, di avere una conferenza dedicata alla lettura delle loro opere nello spazio di Arte Genova, dove i numerosi visitatori hanno potuto ammirare le opere esposte e coglierne i significativi concetti espressi.