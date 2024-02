Basse Sant'Anna a Cuneo, soccorsa anziana signora in difficoltà

Soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio, un'anziana di 84 anni, che probabilmente era caduta in acqua.

Trovata da un passante con gli abiti bagnati, vigile e cosciente, ma in forte stato di agitazione, nei pressi della pedancola del torrente Gesso a Cuneo, in zona Basse Sant'Anna, è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e della prima squadra dei vigili del fuoco di Cuneo.

Allertati i familiari, la signora è stata trasportata in ospedale per i controlli di rito in via precauzionale.