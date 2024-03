A Morozzo tornano i "Giovedì in Comune": Franco Borgogno, Remo Schellino e Irene Borgna tra gli ospiti del ricco calendario

Il Comune di Morozzo, in collaborazione con la Biblioteca civica "Bruno Bramardo", propone un calendario di incontri tematici per il corrente mese di marzo, dal titolo 'Giovedi in Comune".

Per quattro giovedì, alle ore 20,30 presso la sala "L'incontro" di via Aldo Viglione, a ingresso libero, si affronteranno tematiche inerenti la vita, l'ambiente naturale e il mondo femminile.

Si parte questa sera, giovedì 7 marzo, con l'evento dedicato all'inquinamento da microplastiche, tenuto dal giornalista e guida naturalistica Franco Borgogno, tra le altre cose autore di spettacoli, documentari e fotografie su tematiche ambientali oltre che dei libri "Un mare di plastica" e "Plastica. La soluzione siamo noi".

Giovedì 14 marzo verrà proiettato il film "Venire al mondo", del regista Remo Schellino, alla presenza dell'autore. La pellicola rappresenta il primo tassello della trilogia della vita. Con la sua casa di produzione indipendente Polistudio, nata nel 1991, Schellino ha prodotto decine di film e documentari perlopiù legati alla memoria e al territorio. Collabora inoltre con la Rai, con Slow Food e con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Il giovedì successivo, 21 marzo, l'antropologa Irene Borgna ci racconterà "chi ha rubato la notte" attraverso le sue ricerche, che l'hanno portata alla pubblicazione, per l’editore Ponte alle Grazie, del libro "Cieli neri", vincitore dell'edizione 2021 del Premio Mario Rigoni Stern.

Giovedì 28 marzo a concludere ufficialmente la rassegna, prima di una appendice prevista nel mese di aprile, l'evento dal titolo "Il gentili sesso", dedicato al mondo femminile, con protagoniste due consigliere comunali morozzesi,: Maresca Cavallo, laureata in scienze dell'educazione e delegata comunale alle politiche sociali, e Ramona Loboà, laureata educatore professionale e incaricata delle politiche giovanili.

Soddisfatto il sindaco Mauro Fissore: "Come tutti gli anni, anche in questo 2024 abbiamo organizzato una serie di appuntamenti nel periodo di passaggio di stagione, anche per permettere a chi è impegnato in agricoltura di poter essere ancora relativamente 'libero'. Le tematiche sono sicuramente interessanti e universali, confido in una partecipata risposta di pubblico. E aggiungo che alla programmazione di marzo seguirà un evento aggiuntivo, che mi è stato confermato da poche ore, sulla risorsa 'acqua', sia da un punto di vista antropologico che da un punto di vista agricolo. Ce ne parleranno due esperti giovedì 11 aprile prossimo. Invito tutti a seguire la nostra programmazione!".