Neve e pioggia su tutta la Granda: fino a 70 centimetri di neve fresca in montagna

Neve e pioggia su tutta la Granda in questa domenica da allerta gialla e arancione nelle valli, in particolare per il pericolo valanghe, che potrebbero interessare la viabilità locale, con conseguenti interruzioni della circolazione.

Sono tantissime, come si evince dalle mappe di Arpa Piemonte, le località dove il manto nevoso ha superato ormai i 100 centimetri (pallini rossi), con numerose zone dove l'accumulo è prossimo ai 2 metri.

Al Palanfrè l'ultimo dato registra 176 centimetri di neve al suolo; al Colle della Lombarda i centimetri sono 202, a Ormea sono 184. Il record spetta a Limone Pancani con 211 centimetri di coltre bianca.

Si segnala già qualche disagio. A Moiola, in Valle Stura, da ore si registrano continui black out, con la corrente che va e viene. Sulla zona è in corso una fitta nevicata, che starebbe creando problemi alla rete elettrica.

Disagi anche alla circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo-Ventimiglia, con il treno fermo per guasto a Vernante e la cancellazione delle navette verso Tenda. Si segnalano anche dei ritardi nei collegamenti tra Savona e Torino.

I fenomeni si manterranno moderati diffusi per tutta la mattinata. Migliora progressivamente dal pomeriggio a partire dai settori meridionali. Lunedì giornata all'insegna della variabilità, con tempo più soleggiato nella giornata di martedì.

Ricordiamo che la Sala operativa della Protezione civile è aperta dalla serata di ieri per monitorare la situazione in tempo reale. Per tutta la giornata di oggi sarà aperta anche la Sala operativa della Regione.