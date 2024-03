Presentati i restauri del Teatro Marenco di Ceva

“Un paese che non ama il suo teatro o è morto o è moribondo". Con una frase di Federico Garcia Lorca si è aperta la presentazione dei lavori di risanamento del

Teatro Marenco di Ceva.



I lavori, realizzati con il contributo di 100 mila euro della Fondazione CRC, deliberato nel 2022 in occasione delle celebrazioni per il suo trentennale.



“I lavori - ha spiegato l’architetto Marco Cascone, responsabile dell’ufficio tecnico comunale - hanno interessato sia l’involucro edilizio esterno l’impiantistica. Si tratta di interventi necessari per combattere l’usura che era presente sulle facciate ma anche in aree interne. Siamo intervenuti nei locali accessori, spogliatoi e camerini dove erano presenti muffe e problematiche legate all’umidità di risalita. Sono stati inoltre restaurati arredi storici e di pregio interni al teatro”.



A introdurre e moderare l’evento, denominato “Teatro insieme”, è stato il vice sindaco Lorenzo Alliani che ha ringraziato tutti i presenti intervenuti.



Sul palco la giornalista Paola Scola, autrice del libro “In prima fila”, ultimo libro dedicato al teatro dalle origini all’attualità, scritto nel 2015 in occasione dei 40 anni dal maxi restauro che, curato dal compianto Dado Luciano, restituì il Marenco alla città dopo decenni di degrado.



“Un posto unico - ha detto Scola - che tutti ricordano e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Il mio augurio che è chiunque venga nella prossima amministrazione si impegni a fondo per garantire al teatro lo spazio che merita”.



La parola è poi passata ad Aldo Viora, memoria storia del teatro Marenco che ha ricordato aneddoti e compagnie.

Tra le molte autorità presenti in sala per l'evento, sono intervenuti il vescovo della Diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli che ha apprezzato il grande sforzo che è stato compiuto negli anni per preservare un edificio di pregio come il Marenco e, in rappresentanza della Regione, in vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia.

"Sono molto felice di essere qui - ha detto il presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - con i vostri due concittadini e consiglieri di fondazione Davide Merlino e Massimo Gula. Siamo alla fine del nostro mandato e crediamo che in questi anni la nostra fondazione sia cresciuta. Abbiamo operato scelte difficili, ma che hanno premiato e che ci danno la certezza di lasciare basi solide a chi verrà dopo di noi. Il finanziamento che voi avete destinato al teatro Marenco era stato assegnato in occasione del trentennale di Fondazione, nel 2022. Ecco il nostro augurio è che oggi ci sia una nuova ripartenza per il Marenco, patrimonio di bellezza che voi avete saputo preservare e rendere ancora fruibile alle future generazioni".

In chiusura, prima del taglio del nastro ufficiale, è intervenuto il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone: “Il Teatro Marenco è molto amato non solo dai cebani ma anche da tutti coloro che lo considerano un luogo di cultura, di aggregazione e di divertimento. Per questo siamo certi che la serata di oggi, "Teatro insieme", sarà anche il momento dal quale partiranno gli appuntamenti del Cartellone di questa stagione teatrale. Buon Teatro a tutti”.