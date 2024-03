Nel Roero torna l’antico rito contadino del Cantè j’euv

Ci risiamo. È arrivato quel periodo dell’anno che porta nel Roero la tradizione quaresimale del Cantè j’euv, un evento all’insegna di folklore, musica, canti, goliardia e convivialità, che in alcune edizioni del passato ha persino toccato 25mila presenze.



L’appuntamento promosso dal Comune di Montaldo Roero e dalla locale Pro Loco è sabato 23 marzo, dalle ore 19.30, nella piazza principale della frazione San Rocco, dove ad attendere i visitatori ci saranno i banchetti di diverse Pro Loco del Roero con i propri piatti tipici.



Dalle ore 17 ci sarà anche spazio per un laboratorio preliminare di canto e tradizioni per imparare la “lode laica” della questua e per conoscerne l’origine. Immancabili i gruppi di cantori spontanei con le mantelline nere e il cestino di vimini per raccogliere le uova, simbolo storico di questa festa.



Il Cantè j’euv, o “questua delle uova”, è un’usanza quaresimale che si svolgeva in tutto il sud del Piemonte, quando, in primavera, gruppi di giovani passavano di casa in casa, a notte fonda, cantando e ricevendo in cambio delle uova e altri doni. Un antico rito di propiziazione primaverile, che continua ancora oggi.



Stando alle numerose testimonianze degli anziani dei nostri paesi, si “cantavano le uova” dopo l’inverno, quando le giornate cominciavano ad allungarsi e il clima ad essere più mite. In base al calendario cristiano, il periodo stabilito era quello della Quaresima, fino a otto giorni prima della Pasqua.



I protagonisti, come detto, erano i giovani (da sposare) del paese, che formavano un piccolo gruppo, con una fisarmonica, e di notte (anche a notte fonda) si recavano presso alcune case o cascine, annunciando il loro arrivo con il canto. Se ancora non avete vissuto questa bella esperienza di festa, è ora di provvedere!