Il liceo classico di Mondovì conquista il secondo posto all'Agòn Eschileo di Gela

Si è conclusa la XIII edizione dell’Agòn Eschileo “Il futuro ha un cuore antico”, organizzato dal Liceo Classico “Eschilo” di Gela, che ha visto la partecipazione di studenti del quarto e quinto anno dei Licei Classici e Musicali provenienti da otto regioni italiane.

Il concorso prevedeva la composizione di un brano musicale, ispirato dalla lettura di una quarantina di versi della tragedia “Le Coefore” di Eschilo.

La giuria, presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso, ha conferito il secondo premio al gruppo Kairòs, costituito da tre alunni (Alessandro Bergalla, Giuseppe Borgotallo, Giulia Bottero) della 4 A e da una (Maddalena Lanfranco) della 5° del Liceo Classico di Mondovì, che ha proposto il brano Skillness of the night: testo in inglese, composto dai ragazzi, ed esecuzione per voce solista, chitarra, tastiere, basso, batteria e flauto.

Un risultato davvero molto prestigioso! Il brano in questione verrà poi proposto anche nella X edizione della Notte del Classico che si terrà venerdì 19 aprile dalle ore 18 in poi nei locali del Liceo Classico di Mondovì: un altro momento di festa, aperto a tutta la cittadinanza e gli interessati, per dimostrare concretamente che la cultura classica abbina cultura e svago, preparazione e passione.