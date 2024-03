Per Pasqua torna la campagna di raccolta fondi della cooperativa Armonia di saluzzo

L’edizione di Pasqua dello scorso anno, con il gioco in legno realizzato interamente a mano all’interno del laboratorio “Fatto in Armonia”, ha riscosso talmente tanto successo che anche per la Pasqua 2024 i “mitici artigiani” stanno preparando una super sorpresa.

Grazie al buon esito delle precedenti campagne di raccolta fondi, la cooperativa Armonia ha raggiunto la cifra necessaria per acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Motivo per cui il ricavato di questa raccolta fondi sarà destinato per comprare nuove attrezzatture per i laboratori, necessarie per facilitare l’avvio di nuove attività e per migliorare la resa dei lavori già in essere.

La proposta: “Le Cose Buone. Pasqua Edition 2024” contiene “L’ACROBATA” (gioco in legno, realizzato interamente a mano all’interno del laboratorio “Fatto in Armonia”) e “UOVO DI CIOCCOLATO” (Uovo al latte, gr. 250, dell’Azienda “Appendino” di Cervere)

OFFERTA MINIMA € 20,00 Prenotabile sullo shop on line sul sito della Cooperativa: www.armoniacoop.it

