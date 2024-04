A Bene Vagienna la mostra “I colori dell’infinito” con gli scatti di Grazia Bertano

"Nel mondo esistono luoghi straordinari che sono perfino difficili da immaginare. - spiega Grazia Bertano - In particolare, in Sudamerica, si possono vedere montagne gialle e rosse, dune bianche, laghi dalla colorazione rossastra o quasi gialla, e formazioni bizzarre modellate dal vento. Per noi europei è difficile immaginare che nel mondo ci siano luoghi selvaggi e incontaminati dai colori innaturali. La mostra raccoglie i luoghi più strani che si possono incontrare viaggiando in Argentina, Cile e Bolivia, a grandi altitudini, dai 3.000 fino ai quasi 5.000 metri".

La mostra, visitabile fino al 30 giugno, sarà aperta negli orari della Caffetteria del Museo Gio-Ven 08-14:30 – 17-20/Sab 8-21/Dom e festivi 8-20 Via Vittorio Emanuele II, 43.