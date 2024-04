Anna Gastaldi di Scarnafigi festeggia 101 anni: “Il mio elisir di lunga vita? Il caffè corretto alla Sambuca”

Anna Gastaldi festeggiata dal sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo con Silvio Rabbia (a sinistra) e Luciano Solavagione rispettivamente vice e presidente della residenza per anziani "Regina della Pace" di Scarnafigi

Festeggiata a Scarnafigi nella residenza per anziani ‘Regina della Pace’ Anna Margherita Gastaldi che ha compiuto 101 anni lo scorso sabato 30 marzo.

Alla festa di ‘Neta’ come è chiamata familiarmente da tutti, ha partecipato il sindaco Riccardo Ghigo e gli amministratori della residenza il presidente, Luciano Solavagione con il vice Silvio Rabbia assieme agli ospiti e i familiari.

Classe 1923 Anna, originaria di Scarnafigi, dopo il matrimonio con Giuseppe Peiretti è andata a vivere con lui nella cascina dei Conti Biscaretti di Ruffia dove lavorava con il marito in campagna e nell’allevamento del bestiame.

Nel 1980, dopo essere rimasta vedova si è trasferito a Manta a vivere con la famiglia del figlio Giovanni, mentre da qualche tempo era tornata a vivere Scarnafigi con la figlia Bruna e da un mese è nella residenza per anziani ‘Regina della Pace’.

Il suo 101esimo compleanno è stata festeggiato con una festa in musica, organizzata dal nipote Paolo che ha portato nella casa di riposo un suonatore di fisarmonica per rallegrare la nonna Neta assieme a tutti gli ospiti e i partecipanti alla festa in suo, che si è conclusa con il taglio di una grande torta e l’immancabile brindisi.

Anna Gastaldi, nonostante abbia superato il secolo di vita è ancora molto lucida, ama parlare con le persone raccontando aneddoti del passato, leggere libri gialli, romanzi e di letteratura. Da poco ha voluto rileggere i ‘Promessi Sposi’.

Amava fare l’orto e ancora oggi all’inizio della bella stagione, che coincide con il suo compleanno, dispensa consigli e segreti sul come piantare le verdure e coltivarle.

È una buona forchetta la sua ricetta di lunga vita è la colazione a base di noci e miele e un quarto di bicchiere di buon vino Dolcetto che beve a colazione, pranzo e cena.

E non si fa mai mancare il caffè che, dice sorridendo: “Prendo sempre corretto con un goccio di Sambuca che deve essere di marca Molinari, perché le altre non sono buone”.

È una donna che ama la vita e visto il suo carattere gioviale ha sempre fatto amicizia con tutti, così come anche adesso nella residenza per anziani di Scarnafigi.

Fin a qualche anno fa portava i nipoti al mare a Ventimiglia e racconta: “Soggiornavamo nella città alta, sono diventata amica di molte signore di origine calabrese che mi hanno insegnato a cucinare i piatti della loro regione, mentre io ho dato loro le nostre ricette piemontesi tra cui quella della ‘bagna caoda’, che hanno apprezzato molto.

Al mare - ricorda Anna - mi piaceva andare a fare il bagno alle Calandre dove portavo i miei nipoti a giocare nella sabbia. Spesso andavo a piedi da Ventimiglia a Mentone.

Purtroppo adesso non riesco più tanto a muovermi in autonomia, ma mi piaceva tanto camminare”.

Qualche anno fa Anna, quando non aveva ancora problemi di deambulazione, desiderava sempre andare in montagna a San Maurizio di Demonte nei pressi del rifugio Carbonetto dove da giovane, in estate, andava a trovare il fratello margaro.

Per il suo compleanno è stata festeggiata dai figli Giovanni e Bruna Peirasso con i tre nipoti e i tre pronipoti assieme ai familiari e allo staff della residenza ‘Regina della Pace’.