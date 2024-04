A Roccaforte proseguono i "Sociuincontri": Claudia Bergia presenta il libro su Aldo Benevelli

Mercoledì 17 aprile terzo appuntamento dei Sociuincontri, organizzati dalla Società Roccafortese di Mutuo Soccorso.



La dott.ssa Claudia Bergia, presidente dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo, presenterà il libro “Aldo Benevelli. Partigiano e Prete” pubblicato in occasione dei cento anni dalla nascita del “vulcanico” sacerdote cuneese.



In prossimità del 25 aprile ricorderemo, o conosceremo, la storia di don Aldo. Una vita, come recita la quarta di copertina, guidata dagli “ideali maturati e pagati sulla propria pelle nella stagione della Resistenza come partigiano. Ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, alimentati dal Vangelo, maturati nella guerra di Liberazione e trasfusi nella Costituzione Italiana che hanno sempre e coerentemente guidato le sue iniziative”.



L’incontro inizierà alle 20.45 nella sala al primo piano, è aperto anche a chi non è socio e l’ingresso è libero. … ci vediamo ai Sociu!



Sulla facciata della sede della SoMS sono poste le lapidi a ricordo dei caduti della V divisione Alpi. Dato che le stesse necessitano del ripristino o della sostituzione dei cunei in ottone che le sostengono, il consiglio di amministrazione ha voluto lanciare una raccolta fondi tra i propri soci. L’iniziativa, “Adotta un cuneo”, si prefiggeva l’acquisto dei sette fissaggi mancanti, ma in poco tempo la generosità di tanti ha permesso di raggiungere la cifra necessaria per acquistare tutti i dodici sostegni.



Il consiglio nel ringraziare i dodici donatori, molti dei quali non soci, desidera condividere le motivazioni di due tra questi.



Il Centro Anziani di Roccaforte ha aderito in ricordo dell’ex presidente Severino Pastorelli, recentemente scomparso. Significativo il fatto che Severino è stato socio e membro del consiglio di amministrazione della SoMS Roccafortese e che sulla lapide è ricordato Boffredo Giovanni, suo suocero, vittima dei nazi-fascisti.



Un’altra adesione è giunta da una persona non più residente a Roccaforte che ha motivato la sua offerta scrivendo: “Mi fa piacere continuare il legame con una comunità che ha accolto me e i miei ragazzi a braccia aperte”.



L’iniziativa era nata con l’intento di provvedere alla sostituzione dei cunei per il 25 aprile e grazie a tutte le persone che hanno partecipato sarà possibile.