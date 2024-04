A Beinette il pilota Nicola Dutto si racconta dopo l'impresa dell'Africa Eco Race

Quattro stati e oltre seimila chilometri, con un solo obiettivo: Dakar.

Dopo le grandi emozioni dell'Africa Eco Race, il pilota Nicola Dutto, si racconta in una serata dedicata allo sport e agli eroi senza super poteri, organizzata dal Comune di Beinette.

L'evento, in programma giovedì 18 aprile alle 21 in sala Olivetti, dal titolo “Avengers Night Storie di eroi senza super poteri” sarà dedicata alle ultime due imprese di Nick Dutto: la Baja 1000 a novembre e l’Africa Race, affrontata per la seconda volta lo scorso gennaio, con l'emozionante omaggio dei piloti al Lago Rosa (leggi qui).

Il racconto di Nicola sarà affiancato da aneddoti, storie di amicizia, passioni, sconfitte e nuovi inizi con Giorgio Bandoli, Jarno Boano, Massimo Camia, Valter Carbone - Roberto Galati, Christian Ghirardi e Claudio Unia.