A Cuneo il progetto "Lavori in corso" per l'inserimento di quattro disoccupati in attività di servizio pubblico

Il Comune di Cuneo ha pubblicato un avviso di selezione rivolto a disoccupati per lo svolgimento di attività di servizio pubblico (come previsto da una legge regionale). Il progetto, denominato “Lavori in corso”, prevede l’inserimento di quattro persone inattive over 45, oppure soggetti segnalati dai servizi sociali competenti, per 130 giornate lavorative a tempo pieno, per 35 ore a settimana.



Approvato dalla Regione Piemonte, comprende lo svolgimento svariate attività: manutenzione di aree verdi o di beni del patrimonio comunale, lavori al parco Fluviale, al canile municipale o al dormitorio, la digitalizzazione di documenti, il supporto all’accoglienza nelle biblioteche e nei musei.



Possono presentare domanda persone disoccupate con più di 45 anni o in condizione di difficoltà, segnalate dai servizi sociali. Per coloro che saranno selezionati è prevista un’indennità giornaliera di 38,70 euro lordi (oltre ai contributi previdenziali INPS e agli assegni familiari, se spettanti).



Per potersi candidare è necessario avere un ISEE inferiore a 13mila euro e la residenza nel Comune di Cuneo o sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (in via continuativa), essere iscritti come persone in stato di disoccupazione nelle liste del Centro per l’Impiego. Inoltre, è necessario non essere percettori di ammortizzatori sociali, come disoccupazione, assegno sociale o pensione di invalidità e non essere inseriti in altre misure di politica attiva del lavoro.



Chi fosse interessato deve presentare candidatura – entro il 28 aprile 2024 - compilando il modulo sul sito del Comune di Cuneo, al link seguente: https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/120/modulo, sezione: “Concorsi e Istanze online” e a seguire “Cantieri di lavoro 2022”. Richiesto l’accesso tramite credenziali certificate [SPID/CIE].



Chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda o fosse sprovvisto di SPID o CIE può rivolgersi agli appositi sportelli di supporto alla cittadinanza attivati nell’ambito del progetto “Reti di facilitazione digitale” del Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese. Per ulteriori informazioni sul servizio è possibile consultare il sito del Comune di Cuneo (Reti di facilitazione digitale), oppure chiamare il numero 0171/1680375.



Eventuali ulteriori informazioni sul progetto “Lavori in corso” potranno invece essere richieste telefonicamente all’Ufficio Politiche attive del Lavoro, al numero 0171.444.568, scrivendo all’indirizzo e-mail: politichelavoro@comune.cuneo.it oppure consultando il sito del Comune alla pagina Cantieri di Lavoro.