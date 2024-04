Savix - Comics and Bricks: tutte le info su viabilità e parcheggi

Anche quest'anno, Savix – Comics and Bricks richiede alcuni inevitabili cambiamenti alla viabilità del centro storico. Ecco i principali:

Dalle 8 di mercoledì 17 aprile alle 20 di martedì 23 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in direzione via Miretti in piazza Santarosa, su tutto lato sud (eccetto i residenti per accesso alle proprietà private, titolari di attività commerciali per carico e scarico ed altri aventi diritto).



Dalle 14 di venerdì 19 aprile alle 20 di lunedì 22 aprile, chiusura temporanea al transito e divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cavour (lato sud e parte centrale adibita a parcheggio) e in piazza del Popolo, lato ovest e area rialzata – anche con sospensione della parte Area Pedonale Urbana –. (Eccetto autorizzati per operazioni di carico e scarico, residenti per ingresso / uscita dalle proprietà private e titolari di artigianali e commerciali e/o altri aventi diritto).



Dalle 6 di sabato 20 aprile alle 22 di domenica 21 aprile:

Chiusura temporanea al transito (eccetto i residenti per accesso alle proprietà private, titolari di attività commerciali per carico e scarico ed altri aventi diritto) in: piazza del Popolo – lati Est (Molo) e Sud (banca CRS e banca Sella) , via Alfieri, piazza Santarosa (lato nord), piazza C. Battisti, via Cambiani, via Grassi, via Torino (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Via Ghione / Via Biga), via Sant'Andrea (tratto compreso tra l’intersezione con via Jerusalem e piazza Santarosa), via Beggiami, via Garibaldi e via Cravetta. (Eccetto autorizzati per operazioni di carico e scarico, residenti per ingresso / uscita dalle proprietà private e titolari di artigianali e commerciali o altri aventi diritto).

Divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in: via Torino (ambo i lati - tratto compreso tra piazza del Popolo e via Ghione / via Biga), via Sant'Andrea (tratto compreso tra l’intersezione con via Jerusalem e piazza Santarosa), via Alfieri, piazza Santarosa (lati nord e sud), piazza Cavour (lato nord) e piazza del Popolo - lato est (Molo).

Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati che espongono apposito “PASS”) in: piazza del Popolo – lati sud (Banca CRS e Banca Sella) ed ovest (Ala Polifunzionale - ambo i lati) – piazzetta Monviso (per l’intera area, anche sul lato di Via Muratori), via Mabellini, via Beggiami, piazza Turletti, via Palestro, piazza Cavour (lato sud e parte centrale).

Dalle 14 alle 20 di sabato 20 aprile e dalle 9 alle 20 di domenica 21 aprile, chiusura

temporanea al transito (eccetto autorizzati per operazioni di carico e scarico e residenti per ingresso / uscita dalle proprietà private) in: piazza del Popolo (lato nord, tratto compreso tra via Cernaia e via Torino) e corso Roma (tratto compreso tra via Torino e via Ferreri)

Dalle 6 di sabato 20 aprile alle 20 di domenica 21 aprile, sospensione del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di circolazione (per i SOLI residenti, titolari di attività artigianali e commerciali e/o altri aventi diritto, per l’ingresso e l’uscita dalle proprietà private e titolari di “PASS” per le sole operazioni di carico e scarico) in via Tapparelli e via Miretti Dalle 20 di sabato 20 aprile alle 24 di domenica 21 aprile saranno disattivati i varchi elettronici di controllo della ZTL del centro storico e dell’APU di Via Torino

PARCHEGGI

Savigliano:

Parcheggio Coop Savigliano – Via Galimberti 10-12Parcheggio Conad (Via Mellonera)Parcheggio Palazzetto dello Sport/Parcheggio coperto Ospedale (Via Arciretto)Parcheggio area commerciale Mercatò (Via Torino)Parcheggio McDonald’s (Via Alba)Parcheggio Area fieristica (Via Alba)Parco Graneris (Viale del Sole e Viale Gozzano)

Marene

Piazza Carignano

Cavallermaggiore

Piazzale Cupole

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Sabato 20/04

Oraio: 9.30-13.00 e 14.30-19.30

PERCORSO A: (OGNI 20 MINUTI) Parcheggio MERCATO’ – Parcheggio CONAD – PIAZZA DEL POPOLO

PERCORSO B: (OGNI 20 MINUTI) AREA FIERISTICA VIA ALBA – VIA S. ANDREA

Domenica 21/04

9.30-13.00 e 14.30-21.00

PERCORSO A: (OGNI 20 MINUTI) Parcheggio MERCATO’ – Parcheggio CONAD – PIAZZA DEL POPOLO

PERCORSO B: (OGNI 20 MINUTI) AREA FIERISTICA VIA ALBA – VIA S. ANDREA