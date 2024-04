Arrampicata in centro e assemblea dei delegati, il mondo CAI protagonista a Mondovì

Essere attivi e presenti nel tessuto sociale della comunità. Questo uno degli impegni che la Sezione monregalese del CAI, recentemente rinnovata nel suo organo direttivo, aveva assunto nei confronti dei suoi associati. Un impegno che nel weekend del 13 e 14 aprile scorsi si è concretizzato in un doppio appuntamento nel territorio del Comune di Mondovì.

Mentre il muro di arrampicata allestito davanti al Palazzo municipale in occasione della Fiera di Primavera ha saputo richiamare centinaia di persone, tra cui almeno 500 bambini che si sono cimentati nella scalata, al Beila si è infatti riunita l'Assemblea dei Delegati del Piemonte, con una rappresentanza di tutte le sezioni regionali.

L'Assemblea, a cui ha preso parte anche il presidente nazionale del Club Alpino Italiano Antonio Montani, ha visto le elezioni per il rinnovo dell'organo regionale e, in collegamento con le Assemblee dei Delegati di Piemonte e Valle D'Aosta, l'elezione di un nuovo consigliere di area in Consiglio centrale che rimarrà in carica per il prossimo anno.

Per l'organo nazionale la consigliera eletta è risultata essere la monregalese Erika Chiecchio, laureata in scienze naturali, consigliera comunale e già assessora all'Ambiente della Città di Mondovì, dipendente dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con numerose esperienze nel campo dell'educazione ambientale.

"Un ruolo - commenta la neo eletta Chiecchio - a cui mi avvicino con umiltà e con la curiosità di comprendere meglio il funzionamento di un ente complesso come il Club Alpino, di cui faccio parte dal 1978, e che si occupa di tematiche da sempre a me care: il turismo sostenibile, l'escursionismo, il mondo dei parchi e dell'area montana colpita da una crisi climatica mai registrata dai nostri strumenti. Metto volentieri a disposizione le mie competenze".

"Un weekend - conclude il presidente della sezione monregalese Pietro Manassero ringraziando tutti i volontari intervenuti - soddisfacente e impegnativo, con cui abbiamo dato il benvenuto anche alle iniziative che proporremo quest'anno per il centenario della sezione. Gestire in contemporanea i due eventi, che hanno visto la presenza dei vertici del Club Alpino, è stata al tempo stesso una bella sfida e una bella opportunità. Abbiamo ospitato oltre cento delegati e li abbiamo accompagnati a scoprire il Monregalese, al tempo stesso, abbiamo visto che la scalata si è confermata una disciplina apprezzatissima e attrattiva soprattutto per i più piccoli. Due cose di questo weekend di cui certamente faremo tesoro per il futuro".