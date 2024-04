Stanze e Circostanze è l’ultimo libro pubblicato da Romano Vola.

Stanze e Circostanze (Porto Seguro editore) è l’ultimo libro pubblicato da Romano Vola.

La raccolta di racconti sarà presentata ad Alba Martedì 23 Aprile alle 18,30 nella sede di Asso di Coppe, in via Gioberti, 7.

Dell’opera Davide Sandalo scrive: “Irresistibili. Alcune delle pagine del nuovo libro di Romano Vola, Stanze e circostanze, Porto Seguro editore, sono irresistibili. Variano dal grottesco, al non sense, con una comicità talmente british, che c’è da chiedersi se il libro non era meglio scriverlo in inglese. Perché da Woody Allen a Jerome, di Tre uomini in barca, quello mi sembra lo stile, talvolta anche involontario, il che rafforza il concetto. Siamo davanti a un libro di racconti. Il racconto è tornato prepotentemente di moda. È una dimensione del narrare non facile ma che si presta a molte sperimentazioni. Romano Vola usa calibri e dimensioni molto differenti. Alcuni racconti sembrano quasi aforismi, altri hanno in sé già la potenzialità di un romanzo”.

Nel corso della presentazione saranno proposti alcuni stralci letti da Mimmo Galeasso e dall’autore stesso; Giuliano Rigo e Marcello Manzo cureranno l’accompagnamento musicale.

Il finale sarà a “tarallucci e vino” di ce l’autore.