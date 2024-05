Il dj Faber Moreira, dopo il record mondiale, prosegue nella sua sfida

Quello che sembrava un orizzonte lontano ora è vicinissimo: una manciata di ore separano il saluzzese Fabrizio Morero – dj Faber Moreira – dal record mondiale che si era prefissato.

Per Faber Moreira, superato il muro delle 200 ore alle 5 del mattino di venerdì 24 maggio e quindi battuto il record che Norberto Loco aveva realizzato nel 2014 al Temple Bar di Dublino, ogni ora in più è un passo verso un orizzonte pieno di promesse.

Sul palco, accanto a Faber, salgono oggi sempre meno persone. I testimoni, i collaboratori più stretti e familiari che lo sostengono e monitorano con attenzione. Mentre migliaia di persone arrivano per ballare al suo ritmo, contagiate dalla sua energia e determinazione.

In questi 9 giorni, oltre 20.000 hanno ballato, all’interno e all’esterno del Pala CRS - Saluzzo, trasformato in una gigantesca discoteca, che ha ospitato più di 80 artisti professionisti tra musicisti, ballerini, acrobati e dj guest, oltre ai dj emergenti che questa sera, quando è prevista una folla oceanica, si sfideranno nella finale del contest a loro riservato.

Tra le serate più apprezzate quella dedicata ai DJ, che ha visto riunirsi accanto a Fabrizio Morero colleghi di consolle arrivati da tutta Italia, e quella dedicata ai sostenitori e agli sponsor, durante la quale tutti coloro che hanno partecipato all’avventura del World Record Attack hanno festeggiato l’entusiasmo e l’energia di Faber.

Emblematico il commento del cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, Ceo di BraServizi: "Non pensavo che dietro a questo progetto ci fosse un lavoro così grande! Non è una “semplice” sfida al Guinness World Record, è un grande evento trascinante. Sono felice di aver partecipato a questa serata anche con i colleghi, chapeau per quello che Faber e il suo team hanno realizzato. Sono onorato di averlo sostenuto. Se penserà di fare altre manifestazioni saremo al suo fianco, sempre! Fa onore alle nostre città, alla Provincia e al nostro Piemonte. L’aria, l’entusiasmo che respiriamo qui porta grandi risultati".

Nel pomeriggio di sabato 25 maggio, da non perdere dalle 17.30 alle 19.30 la finale del contest dj, da cui emergerà il vincitore che poi domani, domenica 26, durante la serata di gala, si esibirà con Faber.

Oggi, per motivi di ordine e sicurezza, l’ingresso con biglietto della WRA Nightless è stato anticipato alle 18. La Cena del Guinness a cura di Corona Grossa inizierà alle 21, quando scatteranno le 240 ore alla consolle di Faber Moreira. Una festa nella festa con l’entusiasmo trascinante del dj più determinato al mondo, affiancato per la serata da Enrico Giorda alla voce, dalle spettacolari coreografie aeree di Acrobatic e da 3 guest dj- Don Calo, 4Mina e don Paolo – che faranno risplendere insieme a Faber la notte del record.