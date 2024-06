A Fossano l'incontro tra il candidato al consiglio regionale Franco Graglia e l'elettorato

Ha introdotto la serata, davanti al nutrito pubblico della sala Barbero del Castello degli Acaja, il coordinatore fossanese e vicesindaco in carica Giacomo Pellegrino, che ha ringraziato per la presenza il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, il Senatore Roberto Rosso e il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: "Rappresentiamo l'ala più moderata della coalizione a livello comunale e Regionale.

Qui a Fossano siamo una lista di sedici candidati e candidate ben radicati sul territorio, la maggior parte dei quali qui presenti in sala. Sulle nostre deleghe del quinquennio in chiusura abbiamo lavorato bene. Adesso tocca a voi: votateci e fateci votare!"



In collegamento il Presidente Alberto Cirio ha ringraziato Giacomo Pellegrino per il lavoro e il supporto. Ha poi preso la parola Franco Graglia, consigliere regionale uscente che si ripresenta, alle elezioni dell''8 e 9 giugno, per un seggio a Palazzo Lascaris.



Dopo i ringraziamenti di rito, Graglia ha ricordato come Pellegrino sia rimasto l'unico esponente del partito in consiglio comunale a Fossano, e come possa essere non facile metterci la faccia in una lista elettorale: "La lista comunale è competitiva e la differenza la fanno le persone. Anche qui vogliamo essere una forza rassicurante e moderata.

L'astensionismo continua ad essere molto alto e le preferenze sulla scheda molto poco sfruttate. Per la corsa regionale, l'amico Alberto Cirio è nei sondaggi al 60% ma il consiglio va scelto saggiamente con le preferenze. Il mio appello è quello di scegliere, insieme al sottoscritto, la collega Delia Revelli - che è qui in prima fila e che ringrazio -, essendo possibile esprimere la doppia preferenza purché di diverso genere".



Dopo un breve saluto della candidata Delia Revelli, già presidente provinciale e regionale di Coldiretti, ha preso la parola il Senatore Roberto Rosso: "La scomparsa di Silvio Berlusconi è stata per noi un passaggio difficile. Fortunatamente già a luglio 2023 Tajani ha rinsaldato le fila, suggerendo una apertura al mondo civico che ha permesso di raggiungere, nei mesi successivi, i 110.000 tesseramenti. Creare una "casa dei moderati" è stata la scelta giusta: si sono avvicinate personalità come Paolo Damilano, che oggi si candida con noi alle Europee. Vedete: tra Meloni e Schlein c'è una prateria di voti da cogliere! Non interessa gareggiare contro gli alleati come la Lega, ma conquistare uno a uno i voti moderati. Fondamentali quest''anno le elezioni di Strasburgo: il grande Partito Popolare di cui facciamo parte lancia la sfida per governare senza doversi appoggiare a forze di sinistra!"



Dulcis in fundo il Ministro Paolo Zangrillo, delega alla Pubblica Amministrazione, ha richiamato come è sul territorio che si possono trovare esempi e spunti per la gestione della cosa pubblica: "Non facciamo politica urlata ma siamo portatori di dialogo. Io ho lavorato in azienda fino a l 2018 Ed ho imparato che lavorativamente come politicamente quel che conta sono i fatti. La politica non è quella in TV, quella degli amministratori che quotidianamente si confrontano con cittadini e imprese. Grazie al vostro voto potremo portare avanti i valori della Repubblica, che non sono mai per sempre ma vanno coltivati tutti i giorni, trasmettendoli ai giovani. l'Italia e l'Europa devono sviluppare gli anticorpi contro episodi come quello subito dal popolo ucraino. Ecco perché le elezioni europee sono il fulcro, nascendo peraltro le leggi del nostro Paese all'80% da principi dettati da direttive continentali".