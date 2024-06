Bra, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù al Santuario antico della Madonna dei Fiori

La Solennità del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. Le prime due celebrazioni in onore del Sacro Cuore, alla presenza di Margherita, si ebbero nel Noviziato del monastero dove ella si trovava, a Paray le Monial, il 20 luglio 1685 e il 21 giugno 1686.

Parlano di questa devozione molte basiliche, chiese e santuari, come quello della Madonna dei Fiori, a Bra. Il 7 giugno, in occasione di questa solennità, nel Santuario antico è in programma l’adorazione eucaristica dalle ore 15, il Rosario alle ore 17 e la Santa Messa alle ore 17.30 per pregare e ripensare al grande amore del Cuore di Gesù. Qui, scrive il poeta danese Giovanni Joergensen: «Il dolore fa rima con amore e il pianto diventa canto».