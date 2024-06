Claudio Garnero si ricandida come sindaco per la sua Roccabruna

Impegno, concretezza, disponibilità e passione: sono queste le quattro parole chiave di Claudio Garnero, che dopo tanti anni come amministratore, tra consigliere, assessore e sindaco del suo paese, Roccabruna, in queste elezioni ha scelto di ricandidarsi.

La sua lista è la n.1, “Insieme per Roccabruna”. Con lui in squadra Sabrina Aimar, Lara Avena, Alfio Belliardo, Ugo Belliardo, Alessandro Berardo, Davide Giorsetti, Enrica Nasari, Nicolò Partinico, Francesca Policriti e Alessandro Zotta.

“In tutti questi anni ho diviso il mio tempo tra l'incarico di sindaco e la mia attività - racconta Garnero - dando comunque sempre il massimo impegno. Adesso che sono in pensione, se avrò la fiducia dei miei concittadini, potrò dedicarmi a Roccabruna a tempo pieno, mettendo a disposizione tutta la mia passione ed esperienza. Il mio pensiero è che la decisione di candidarsi per avere la fiducia degli elettori non deve essere un ripiego, ma la prima e unica scelta per il rispetto dei cittadini. Per questo compito ho dei validi collaboratori, sui quali si può sempre contare. Persone che hanno scelto Roccabruna per far crescere la propria famiglia, che sanno ascoltare la gente e mettersi a disposizione”.

Dal 1999 al 2004 il primo ingresso in Giunta come assessore allo Sport e ai Lavori pubblici, mentre dal 2004 al 2009 l’incarico di vicesindaco con deleghe allo Sport e ai Lavori pubblici, alle Manifestazioni e tempo libero: Claudio Garnero nei dieci anni trascorsi ha avuto modo di seguire la gestione del territorio, ponendo attenzione alle esigenze della gente che lo vive. Una carriera politica che è continuata con la piena fiducia da parte dei roccabrunesi che nel 2009 lo hanno eletto sindaco del proprio paese. Due finora i mandati, dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019.

“Per 10 anni ho avuto in squadra con me ottimi collaboratori che vivevano e conoscevano il territorio - dice il candidato - alcuni dei quali mi hanno rinnovato la loro disponibilità ed esperienza. Per queste elezioni siamo come sempre fermamente convinti che per fare gli amministratori di un paese piccolo come il nostro sia importante conoscere, amare, vivere il territorio e la sua gente. Il nostro obiettivo, se saremo eletti, sarà creare delle commissioni con competenze specifiche che possano far conoscere il funzionamento della macchina amministrativa, a nuove persone interessate a mettersi al servizio del proprio paese, anche come potenziali futuri amministratori. Nell'intento di coinvolgere anche tutte le nuove famiglie che hanno scelto Roccabruna come residenza stabile, lo scopo delle commissioni sarà anche quello di fornire idee e suggerimenti alla giunta comunale su esigenze e priorità del territorio.”

Sono dieci le aree in cui si articola il programma elettorale della lista “Insieme per Roccabruna”. Su ognuna diversi obiettivi:

Viabilità: in cui spicca la realizzazione della pista ciclabile e pedonale con illuminazione sulla strada Valle Maira;

Urbanistica: in cui tra i progetti c’è la valutazione degli incentivi istituzionali per il corretto recupero edilizio delle borgate;

Opere cimiteriali: con pavimentazione dei passaggi comuni dei tre cimiteri e sistemazione della parte vecchia di quello di San Giuliano;

Acquedotti e reti fognarie: con interventi di miglioramento, rimozione depuratore e collegamento con la rete fognaria di Dronero;

Edilizia e infrastrutture sportive cultura e scuola: in cui spicca la progettazione e realizzazione, in collaborazione con Maira SPA, della centrale a biomasse di nuova generazione per la fornitura dell’energia elettrica e termica a prezzo agevolato per il centro sportivo Valle Maira, con l’utilizzo di legname del territorio. Tra i punti anche l’incentivazione per l’insediamento del Baby Parking;

Turismo: in cui emergono la valorizzazione del sito delle “Coppelle” ed il mantenimento del progetto Mistà con la sostituzione della cartellonistica deteriorata nelle borgate;

Cultura e scuola: in cui spiccano l’attenzione all’adeguamento degli edifici scolastici, la realizzazione di un servizio di dopo scuola ed il ripristino del premio letterario “Alberto Isaia”;

Sicurezza, artigianato e commercio: con ampliamento dell’impianto di video sorveglianza sul territorio, riduzione dell’IMU su strutture destinate alla propria attività produttiva e misure per agevolare ed incentivare l’apertura di nuove attività;

Agricoltura e foreste: in cui di risalto è la richiesta alla Regione per tornare a zona montana (non collinare) per poter utilizzare la deroga per gli abbruciamenti;

Sport e tempo libero: in cui spiccano il supporto al turismo equestre ed agli eventi legati alla razza Mérens e la realizzazione di una protezione per il muro adiacente al campo da calcio.

“Ci impegneremo per un'attenta cura dell'arredo urbano e del verde pubblico - tiene a dire in conclusione Garnero - per far sì che Roccabruna sia sempre più gradevole per chi la vive e attraente per i visitatori occasionali. Presteremo particolare attenzione alla cura delle borgate alte del territorio nella speranza che ritornino a essere pienamente vissute. Il nostro operato verrà svolto in modo trasparente, con il massimo ascolto dei cittadini per qualunque indicazione, critica o suggerimento, sempre ben accetto. Massima attenzione sarà dedicata alla ricerca dei finanziamenti da parte degli enti sovracomunali (Unione Montana, Provincia, Regione Piemonte, Stato, Unione Europea, fondazioni bancarie, ecc..) al fine di non aumentare le tasse locali e continuando a diminuire il debito procapite comunale (come già fatto nei miei due mandati precedenti).

Giovedì 6 giugno, alle ore 21, nel salone parrocchiale di Sacra Famiglia ci sarà la presentazione dei componenti della nostra lista, del programma elettorale e di come intendiamo realizzarlo. Saremo ovviamente a disposizione per suggerimenti e domande. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.