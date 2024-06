Itinerari del Sacro: chiese aperte, eventi speciali e attività nel Cuneese e nel Fossanese

Con la primavera è ripartito “Itinerari del Sacro”, il progetto nato nel 2008 grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Gli Itinerari del Sacro del 2024 conducono il visitatore alla scoperta delle storie di comunità che luoghi e opere possono ancora narrarci. L’esperienza maturata dalle diocesi della Provincia di Cuneo ha portato a identificare in “Istituti monastici” il nuovo tema di progetto. Gli Ordini religiosi hanno segnato profondamente la vita ed il tessuto urbano della provincia di Cuneo mediante un’attività pastorale che si compenetrava con quella del clero secolare, lasciando un ricco patrimonio culturale che merita di essere valorizzato.

L’itinerario del Sacro 2024 sviluppato dalla Diocesi di Cuneo-Fossano conduce il visitatore alla scoperta di Santuari extraurbani e cittadini dell’Ordine Agostiniano.

I Beni illustrati nell’itinerario sono tre. A Cuneo troviamo la Chiesa parrocchiale, centro di fede della frazione Madonna dell’Olmo. Spostandosi a Fossano i suggerimenti di visita conducono il visitatore all’ex Chiesa della Misericordia (oggi centro congressi) e al Santuario Madre della Divina Provvidenza, attivo centro di devozione della frazione Cussanio. Il pieghevole di progetto sul quale è illustrato nel dettaglio l’itinerario è disponibile in forma cartacea nelle sedi delle diocesi e scaricabile online dall’account Instagram “Itinerari del Sacro”.

Da alcune settimane è inoltre attivo il canale YouTube “Itinerari del Sacro”, vetrina dei beni della rete narrati per voce dei Volontari per l’Arte. La playlist dedicata alla Diocesi di Cuneo -Fossano offre una ricca proposta di brevi video che accompagnano il visitatore a Cuneo, Fossano, Boves, Cervasca e Castelletto Stura.

GIUGNO NELLA DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO

La lunga notte delle Chiese 2024 | Venerdì 7 giugno

La lunga notte delle chiese, giunta quest’anno alla 9^ edizione, è la prima Notte Bianca dei Luoghi di Culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità. L’evento curato da 80 diocesi in tutta Italia ha come protagoniste più di 100 chiese. La Diocesi di Cuneo-Fossano aderisce all’evento con due proposte:

Venerdì 7 giugno ore 21.00

CANTICO DEI CANTICI | La lunga notte delle Chiese 2024

Cuneo, Contrada Mondovì, Chiesa di San Sebastiano

Concerto spirituale del Coro del Progetto Palestrina diretto dal Maestro Flavio Becchis.

Ingresso libero.

Informazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Venerdì 7 giugno ore 20.00-24.00

TROVAMI | La lunga notte delle Chiese 2024

Fossano, Chiesa della SS. Trinità

Ore 20.00-24.00 apertura straordinaria della Chiesa dei Battuti Rossi, gioiello del Barocco Piemontese, con possibilità di visite guidate a cura dei Confratelli dei Battuti Rossi e dai Volontari per l’Arte. Durante l’apertura straordinaria sarà inoltre possibile visitare liberamente la mostra “Le Sette Opere di Misericordia” che prendendo spunto dal dipinto di Caravaggio affronta in ottica contemporanea il tema delle migrazioni globali. La mostra potrà essere visitata anche sabato 8 e domenica 9 giugno dalle ore 15 alle ore 19.

Ore 20.45 “Trovami”. Riflessione sul tema trovare Dio nelle persone a cura del Vicario Pastorale Don Flavio Luciano

Ingresso libero. Informazioni: vxafossano@gmail.com

Festival Modulazioni 2024 | Venerdì 14 e sabato 15 giugno

Modulazioni 2024 è un festival di musica antica. Giunto quest’anno alla terza edizione si compone di un ricco programma di proposte. Questo mese a Cuneo:

Venerdì 14 giugno ore 21.00

CONCERT AVANT LE COUCHER | Festival “Modulazioni 2024”

Cuneo, Contrada Mondovì, Chiesa di San Sebastiano

Concerto dell’Ensamble Didone Abbandonata.

Ingresso libero.

Informazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Sabato 15 giugno ore 21.00

IN NATIVITATE DOMINI | Festival “Modulazioni 2024”

Cuneo, Contrada Mondovì, Chiesa di San Sebastiano

Concerto dei Cantica Symphonia.

Ingresso libero.

Informazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Conferenze e uscite guidate e libere sul territorio

Sabato 8 giugno ore 10.00

LA MADONNA DEL BRICHETTO | Formazione “Volontari per l’Arte”

Morozzo

Uscita sul territorio con visita al Santuario morozzese a cura di Laura Marino.

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Venerdì 14 giugno ore 15.00

CAPPELLA SAN PANCRAZIO| Formazione “Volontari per l’Arte”

Limone Piemonte

Uscita sul territorio a cura di Don Elio Dotto e Igor Violino

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Venerdì 21 giugno ore 16.00

LE PERGAMENE ATTRAVERSO LA STORIA DEL LIBRO E DEGLI ARCHIVI

Cuneo | Vescovado Nuovo, Aula Magna

Conferenza a cura della cooperativa Arca

Attività gratuita, prenotazione consigliata

Informazioni e prenotazioni: 353.4261755; museocuneo@operecuneofossano.it

Sabato 29 giugno, giornata intera

DAGLI ARCHIVI ALLE ALPI: GIORNATA AL SANTUARIO DI CASTELMAGNO

Castelmagno

Uscita sul territorio con visita al Santuario di Castelmagno, alla chiesa della Trinità e alla Cappella dei Santi Bernardo e Mauro di Valgrana, a cura di Ilaria Peano.

Attività gratuita, prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: 0171.696206; www.cuneoalps.it

I Luoghi del Sacro | Cuneese

I beni cuneesi parte del circuito sono visitabili su prenotazione contattando il numero 353.4261755 o scrivendo a museocuneo@operecuneofossano.it

I beni parte del circuito sono:

CUNEO | Museo Diocesano di Cuneo-Fossano, sede di Cuneo e chiesa confraternita dei Santi Giacomo e Sebastiano, Chiesa confraternita Santa Croce, Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve

BORGO SAN DALMAZZO | Museo dell’Abbazia, Santuario di Monserrato

BOVES, fraz. Fontanelle | Santuario Regina Pacis

BOVES, fraz. Mellana | Santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa

CASTELLETTO STURA | Santuario Regina Pacis

CERVASCA | Santuario di San Maurizio e chiesa parrocchiale di San Michele

DEMONTE | Chiesa parrocchiale di San Donato, chiesa confraternita di Santa Croce, Confraternita di S. Giovanni Decollato o della Misericordia

DEMONTE, fraz. Festiona | Chiesa parrocchiale di Santa Margherita

MONTANERA | Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Nostro Signore e Santuario di Santa Maria Assunta

PIETRAPORZIO | Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, Chiesa parrocchiale della Madonna Assunta di Pontebernardo

I Luoghi del Sacro | Fossanese

I Volontari per l’Arte della zona fossanese, cureranno l’apertura della Chiesa della SS. Trinità di Fossano tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Inoltre, numerosi altri beni fossanesi sono parte del circuito e visitabili su prenotazione contattando il numero 366.4788815 o scrivendo a vxafossano@gmail.com

I beni parte del circuito sono:

FOSSANO | Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale, Chiesa Parrocchiale di San Filippo, Chiesa ex Sant’Agostino, Sale del Vescovado, Chiesa di San Giorgio, Chiesa dello Spirito Santo, Cappella di San Michele, Cappella della Madonna dei Campi, Cappella della Croce, Museo Diocesano/Archivio/Biblioteca, Santuario Madre della Divina Provvidenza

CENTALLO | Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battusta, Chiesa confraternita dei SS. Sebastiano e Giovanni Decollato, Chiesa confraternita di SS. Trinità, Chiesa di Santa Maria ad Nives, Cappella di S. Giovanni Evangelista

CERVERE | Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, Confraternita di Santa Croce, Cappella di Santa Maria, Cappella di San Sebastiano

VILLAFALLETTO | Chiesa confraternita di San Giovanni Decollato