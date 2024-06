Aperto il Colle di Sampeyre che collega la valle Varaita alla valle Maira

Dalle 8 di oggi, venerdì 7 giugno, è nuovamente transitabile la strada che, partendo da Sampeyre, raggiunge la sommità del colle omonimo a quota 2284 metri, e collega Elva e la valle Maira.



Un’ordinanza del sindaco di Sampeyre, Roberto Dadone, ha revocato il precedente divieto del 23 maggio, che si era reso necessario a causa delle abbondanti nevicate tardo primaverili.



Ora sono stati ultimati i lavori di rimozione della neve e della frana che ogni anno blocca la carreggiata poco prima del colle.



Sono stati anche rimossi dagli operai forestali gli alberi caduti che ostruivano in parte il passaggio che ora è stato messo in sicurezza.



Commenta il sindaco di Sampeyre: “Ringrazio in particolare il mio vicesindaco, Giovanni Sodano, che ha seguito in prima persona le operazioni e il collega sindaco di Elva, Giulio Rinaudo, per la collaborazione. Un ringraziamento anche alla Regione per l’attenzione che ha dimostrato inviando tempestivamente squadre di forestali. Questa strada, che è comunale - osserva ancora Dadone - , rappresenta un importante opportunità turistica non solo per il nostro Comune ma per le valli Varaita e Maira, a maggior ragione dopo la chiusura della strada del vallone di Elva. Siamo lieti di poterne comunicare la piena transitabilità alla vigilia dell’apertura della stagione turistica estiva”.