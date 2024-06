Investimenti e crescita alla biblioteca comunale "Benita Millone" di Moretta

La cifra dello scorso anno, destinata alla biblioteca comunale ‘Benita Millone’ di Moretta pari a 8 mila 464 euro ha permesso di acquistare nuovi volumi di vario genere per le categorie pre-lettura ovvero per i bimbi da 0 a 5 anni, per i ragazzi e per gli adulti. In questi giorni sono arrivati a scaffale gli ultimi acquisti catalogati a Fossano, il sistema bibliotecario su cui la biblioteca di Moretta si appoggia.

Grazie ai contributi statali ottenuti nel 2023 per il sostegno all'editoria e alle biblioteche.

Manuela Millone, consigliere uscente che non si ricandida più con delega alla biblioteca e alla cultura, spiega: “Fino ad oggi, sono stati sostituiti circa il 70 per cento dei volumi ormai logori e obsoleti tra questi i classici italiani, i cartonati per i piccolini e i libri più richiesti negli ultimi anni.

Sono state incrementate le collane per i ragazzi, le novità di saggistica per adulti, libri per i piccolini, guide didattico-educative per le insegnanti sulle difficoltà scolastiche e su nuove metodologie del "learning through play’, guide turistiche, perché nonostante l'uso dei navigatori i viaggiatori preferiscono utilizzare ancora le guide cartacee da poter sfogliare.

Vista la grande richiesta sono state completate le guide delle regioni italiane e delle principali città europee e mondiali”.

Attualmente sono presenti 23. 568 libri nella biblioteca morettese con 4.174 prestiti annui.

La biblioteca è molto frequentata da scolaresche e da giovani

Tante anche le iniziative per avvicinare i giovani, e non solo, alla lettura e alla cultura: si alternano le letture ad alta voce per bimbi da 0 a 3 anni, le letture animate con laboratori creativi per bambini da 5 a 12 anni, le letture in inglese con laboratori a tema, serate a teatro a Torino o in cascina San Giovanni, presentazioni varie da libri storici a libri di ricordi d'infanzia, di avventura e fantascienza, a che scritti da morettesi.

“La biblioteca è sempre in fermento e occorre sfatare l'idea del luogo ‘statico e vecchio’ – aggiunge Millone -. Anche in periodo di Covid sono sempre state inviate on line le letture, con numerosissime visualizzazioni, ad alta voce per bambini con laboratori da realizzare in casa proprio per non far perdere la buona abitudine di leggere Spesso mi capita di incontrare bambini che mi chiedono di realizzare nuove letture e nuovi laboratori: e questo mi gratifica molto.

Diciamo – conclude Millone - che la biblioteca è in continua evoluzione e sempre con le ultime novità librarie. Attualmente ci sono 164 lettori attivi fino ai 5 anni, 208 tra i ragazzi e 327 tra gli adulti.

Lascio il mio impegno nella biblioteca emozione, ma allo stesso tempo con soddisfazione per quanto è stato realizzato e ringrazio la bibliotecaria Piera per il suo lavoro svolto con precisione cortesia”.