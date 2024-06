Marco Gallo: "Il boom della lista Cirio è la vittoria della concretezza"

"Dedico questa grande vittoria a mio papà. E dico grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini che hanno scelto di votarmi. Sono emozionato come non mai per questo risultato straordinario, che va al di là di ogni mia aspettativa. Ma la cosa che più mi fa piacere e mi rende orgoglioso è aver contribuito all'exploit della lista Cirio, il cui risultato si deve alla lungimiranza del presidente della Provincia Luca Robaldo, l'onorevole Enrico Costa, il consigliere provinciale Danna, artefici di un successo che in provincia di Cuneo ha assunto proporzioni ancora più grandi confermando che la linea moderata e pragmatica paga. La gente vuole la concretezza".

Marco Gallo, 54 anni, tra i più votati, è stato eletto consigliere regionale nella lista “Cirio Presidente. Piemonte liberale e moderato” sfiorando le quasi 8.000 preferenze. E guidando la formazione più votata insieme a Fratelli d'Italia nello schieramento del centrodestra, vincitore con un ampio margine delle elezioni regionali. Mettendo a segno anche uno straordinario risultato a livello di preferenze."Adesso conto di mettermi subito al lavoro, per diventare quel che ho promesso in campagna elettorale: un interlocutore attento e presente del Cuneese a Palazzo Lascaris. E per sottolineare la differenza nel fare" aggiunge.