Bra, s’inaugura la mostra di Alessandro Anastasio “Dalle Langhe al mare”

A Bra l’arte non si mette da parte. Venerdì 14 giugno, alle ore 18, presso la galleria BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), è in calendario il vernissage della mostra di Alessandro Anastasio dal titolo “Dalle Langhe al mare, emozioni ad acquerello”.

La rassegna sarà visitabile fino al 23 giugno con orari: giovedì e venerdì 16.30/19, sabato 10/12-16.30/19, domenica 10/12.