La musica salva la vita: anche per l'estate 2024 parte la rassegna "I suoni della Pietra" tra Langhe e Monferrato

La musica salva la vita. La musica riempie la vita, riempie i giorni, i momenti, crea interazioni tra le persone. La musica trasmette emozioni, sentimenti, idee. La musica infonde conforto nei momenti difficili, felicità nei momenti tristi, sfogo nei momenti felici.

La promozione turistica passa anche attraverso la musica. I soli turisti musicali in Italia sono circa 5 milioni, persone che dichiarano di aver avuto la partecipazione ad un’esperienza musicale come motivazione primaria di viaggio. Altrettanti sono i turisti che ritengono importante la presenza di un’offerta musicale nella destinazione o nelle vicinanze.

La rassegna “I Suoni della Pietra” vede tre mesi di performance artistico-musicali in una passeggiata dall’Alta Langa alle dolci colline astigiane fino ai suggestivi calanchi alessandrini dove la natura sfoggia tutto il suo splendore incontaminato.

Venti spettacoli120 artisti in luoghi della Pietra, toccando tre Province Cuneo, Asti, Alessandria in 10 suggestivi Borghi; Bergolo (CN)- Cessole (AT)- Levice (CN), Monastero Bormida (AT)- Montechiaro d’Acqui (AL)- Niella Belbo (CN)- Olmo Gentile (AT) Pezzolo V. Uzzone ((CN)- Torre Bormida (CN)- Vesime (AT).

Gli Artisti si esibiranno in luoghi storici documentati da dimore civili e religiose, dove la Pietra evidenzia tutti i suoi secoli: Piazze, Anfratti, Sagrati, Chiese, Torri, Palazzi, Scalinate in arenaria.

Il Cartellone è vario, formazioni del Teatro Regio di Torino ,dell’Orchestra Sinfonica della RAI, della Fenice di Venezia e con artisti internazionali. Spazio a molti gruppi di giovani musicisti dando loro la possibilità di inserirsi nei circuiti di rassegne musicali ed intraprendere così la carriera artistica.