Lauria: "Indipendenza non si ferma, risultati positivi dai candidati alle amministrative"

«Indipendenza non si ferma e a piccoli passi consolida la sua presenza nello scenario politico piemontese. Come neonato movimento non ha potuto misurarsi con l’appuntamento elettorale europeo e regionale, ma la presenza di numerosi candidati alle elezioni amministrative ha dato risultati positivi, e sui quali costruiremo il nostro percorso futuro.»



È il commento di Giuseppe Lauria, segretario regionale di Indipendenza, sui risultati alle amministrative in Piemonte, che hanno portato dodici esponenti del Movimento politico guidato da Gianni Alemanno in nove consigli comunali piemontesi tre le province di Vercelli, Alessandria, Torino e Cuneo, dove oltre a presentare il simbolo a Priola, Indipendenza ha eletto anche un sindaco in altro comune.