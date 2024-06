Saluzzo, mercoledì 26 giugno prima seduta del nuovo Consiglio comunale

Mercoledì 26 giugno alle ore 18, nel salone al primo piano dell’Antico palazzo comunale (Salita al Castello), si insedia il nuovo Consiglio comunale eletto con il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno.



Sono 7 i punti all’ordine del giorno:

1) insediamento del Consiglio comunale - esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2) prestazione da parte del sindaco del giuramento.

3) elezione del presidente del Consiglio comunale;

4) comunicazione componenti della giunta comunale al Consiglio comunale, che sarà composta da Francesca Neberti (vicesindaco), Attilia Gullino, Fiammetta Rosso, Enrico Falda e Gianpiero Bravo.

5) elezione della commissione elettorale comunale;

6) designazione dei consiglieri chiamati a far parte della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari;

7) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;