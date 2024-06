Saluzzo, C’è (molto) Fermento al Quartiere

Si è entrati nel weekend clou di C’é fermento, in programma fino a domani sera domenica 23 giugno, al Quartiere ex Caserma Musso. Venti birrifici e undici cucine e food truck: la produzione birraria artigianale e lo street food di qualità sono arrivati da tutta Italia a Saluzzo, con una rappresentanza che copre a tappeto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Il Salone che ha fatto registrare una partecipazione alta fin dalle prime ore di apertura, giovedì scorso (l’edizione 2023 ha portato a Saluzzo circa 20 mila persone) si è aperta con alcune novità.

Tra queste, la presenza della rassegna anche nel centro cittadino grazie alla collaborazione con alcuni locali aderenti che ospiteranno i mastri birrai: Bar Corona Grossa, Caffè del Duomo, Il Salotto, Bar Stradivari, Caffè della Vittoria, Bar Mixology, Piazzetta Caffè, Enoteca La Cave, Bar Bacco e caffè, Caffè del Centro, Caffè Dublino, Caffè Principe, Turn Over, A mano a mano ristorante pizzeria, Montmartre e Caffè Pellico. C’è Fermento entra anche nelle case.

E’ presente nel grande cortile del salone anche una Birroteca, dove poter trovare le proposte in bottiglia e in lattina: ogni birrificio ha selezionato due referenze da proporre in queste versioni, per un totale di 40 birre da poter acquistare e consumare a casa propria.

Nell’area di C’è Fermento la radio di piazza, un’area relax nel cortile d’onore dove poter ascoltare dal vivo interviste e conoscere meglio il mondo brassicolo.

Ci sarà anche un grande ledwall che farà da sfondo alla location del cortile maggiore de Il Quartiere, da quest’anno più grande e rinnovato. Un grande schermo per permettere agli appassionati di calcio di non perdersi gli Europei 2024 e che saprà trasformarsi per essere vetrina virtuale del territorio o comunicare le attività di CF24.

Laboratori e degustazioni: oggi, sabato 22 giugno, alle 19 "La filiera della birra", sabato 22 e domenica 23 giugno alle 18.15 “Scopri la birra - degustazione guidata alla cieca”.

Orari del Salone: sabato 18 giugno: 18-01; domenica 19 giugno: 18-00.

Resta invariato l’ingresso gratuito al Salone, così come la formula di acquisto delle birre, esclusivamente tramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno. Per poter degustare è necessario acquistare il nuovo bicchierein vetro, targato VD GLASS, realizzato per l’edizione 2024, direttamente al salone dal costo di 6 euro.

