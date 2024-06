Grande successo a Dronero la prima edizione del “Ponte del Dialogo_Poesia”

A presentare i vari ospiti l’insegnante e poetessa Brunella Pelizza, che ripercorre così i momenti e le emozioni: “Sicuramente questa prima edizione del Ponte del Dialogo_Poesia ha portato a Dronero alcune delle voci più interessanti della poesia contemporanea - racconta - Isabella Leardini, che ha aperto la rassegna giovedì sera, ha ottenuto un notevole riscontro dal pubblico presentando alcuni suoi inediti dedicati alla poetesse suicide, dal titolo ‘Le Prime Piume’: esse emergono come apparizioni fantasmatiche, dal buio della sua raccolta ancora inedita, intitolata ‘Maniere nere’. Ci ha inoltre letto alcuni testi di poetesse del Novecento, tratti dall’antologia ‘Costellazione parallela’, che lei stessa ha curato per Vallecchi e di cui è anche editor per la poesia, di fronte ad un pubblico attento ed incantato, che l’ha applaudita lungamente.

“Una partecipazione oltre le aspettative - dice soddisfatto l’assessore alla cultura del Comune di Dronero Carlo Giordano, al quale si deve il particolare impegno per questa importante iniziativa - La poesia è un genere letterario che ha un pubblico più di nicchia, percui non sapevamo come sarebbe andata. In tutti gli appuntamenti organizzati sono stati invece molto partecipati e la serata conclusiva con Guido Catalano ha visto riempirsi il CineTeatro Iris. Fino allo scorso anno lo spazio dedicato alla poesia in città era la rassegna ”Poesie nel cassetto”, ma abbiamo ritenuto opportuno far confluire questa iniziativa nel festival “Ponte del Dialogo”, riunendo così tutte le iniziative letterarie in un unico format. Visto il successo, stiamo già pensando ad una prossima edizione estiva, ma anche di inserire all’interno degli appuntamenti in autunno ed in primavera del festival letterario una sezione specifica dedicata alla poesia.”